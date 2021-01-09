نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق شحن شدات ببجي 2021 بالخطوات مجانا بسهوله وأمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي 2021 بالخطوات، شحن شدات ببجي pubg يطلق عليها لعبة الجيل، التي يسعى الجميع عيش المغامرة فهي لعبة تفوقت على جميع الألعاب الإلكترونية الأخرى تم واستطاعت جذب الكثير من الفئات المجتمعية العربية و الأجنبية، من خلال مقالتنا سنتعرف سوياً على طرق شحن شدات ببجي لتتمكن من معرفة أسعار شحن شدات ببجي، فهي مختلفة من دولة لأخرى، وذلك بعد أن تقوم ب تحميل ببجي موبايل 2021.

أسعار شحن شدات ببجي في مصر يمكن شحن شدات ببجي عن طريق فودافون كاش أو الفيزا البنكية ومن ضمن الأسعار:

عدد 63 شدات ببجي = 10.6 جنيه مصري.

عدد 198 شدات ببجي = 48 جنيه مصري.

عدد 690 شدات ببجي = 160 جنيه مصري.

عدد 1995 شدات ببجي = 400 جنيه مصري.

عدد 4000 شدات ببجي = 805 جنيه مصري.

عدد 8400 شدات ببجي = 1610 جنيه مصري.

أسعار شحن شدات ببجي في السعودية

يوجد العديد من الطرق المستخدمة شراء شدات ببجي عن طريق الرصيد، كل ما يتطلب منك هو أن تمتلك مصدر دفع إلكتروني لتحويل الأموال وشحن شدات ببجي ومن ضمن الأسعار:

عدد 63 شراء شدات ببجي= 75 ريال سعودي.

عدد 128 شدات ببجي= 5.7 ريال سعودي.

عدد 340 شدات ببجي= 75 ريال سعودي.

عدد 690 شدات ببجي= 37.5 ريال سعودي.

طريقة شحن شدات ببجي

لعبة ببجي يتمكن اللاعب من متابعة ومعرفة الطريقة المناسبة التي تمكنه من شحن شدات ببجي بطريقة قانونية ومجانية وهي:

بالدخول على الموقع الخاص لعبة ببجي.

اختيار بلدك.

اختيار العملة التى تريد التحويل بها.

اختيار العروض المناسبة لك .

نسخ رقم الـ id الخاص بك.

وضع رقم الـ id على الموقع.

الضغط على استمرار عملية الدفع.

بعد اتباع هذه الخطوات ستلاحظ توفر شحن شدات ببجي في اللعبة.

شحن شدات ببجي عن طريق الاي دي Id

يُمكنك شحن شدات ببجي عن طريق رقم الـ id الخاص بك بسهولة، بأسعار في متناول الجميع، يُمكن استخدامها من صفحات التواصل الاجتماعي كل ما يتطلب منك هو التواصل مع الشركات الخاصة من أجل تحويل شدات ببجي عن طريق الايدي

من أسعار شحن شدات pubg :