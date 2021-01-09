نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9/1/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 9/1/2021 والتي لا يقتصر البحث عنها على رجال الأعمال والمستثمرين فقط بل وأيضا على عامة الشعب سواء الراغبين في الزواج أو راغبي الادخار لكون الشبكية الذهبية امر أساسي وهام في إتمام أمر الزواج بالنسبة للادخار فيعد شراء الذهب والاحتفاظ به من أجل تفادي الخسائر أو لوضع حد الأمان من أي مصاعب او خسارة مادية أو أزمات يتعرض لها الانسان هو الحل الأمثل وذلك لكون الذهب من اهم المعادن الذي يحتفظ بقيمته مهما طرأ عليه من تغييرات في سعره، للتعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر تابع القراءة.

أسعار الذهب في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم انخفاض نسبي في التعاملات الصباحية والذي أرجعه الخبراء نتيجة الإجازات التي تشهدها خلال الفترة الحالية بسبب أعياد الميلاد المجيد وعلى الرغم من الارتفاع العالمي في سعر معدن الذهب الأصفر إلا أن ذهب عيار 21 والذي يعد أكثر اعيرة الذهب تداولا والذي سجل انخفاض في سعره بمقدار واحد جنيه عن تعاملات يوم أمس ليسجل عيار الذهب 21 فى تعاملات صباح اليوم 835 جنيه مقارنة بسعر أمس 836 جنيه.

ويذكر أن سوق الذهب العالمي يشهد تغيرات كبيرة في الأسعار بسبب ما يشهده الاقتصاد الأمريكي من تذبذب لما وقع فيها لإزالة الآثار التي سببتها جائحة كورونا في مختلف البلاد العالمية والعربية والتي تحاول إعادة الاستقرار الاقتصادي لما وقع خلال الفترة الماضية.

سعر الذهب اليوم

ومن المتوقع أنه مع الاكتساح الديمقراطي للانتخابات الامريكية الجارية والتي بات وشيكا ان تذهب إلى الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أن يشهد الاقتصاد استقرار طفيفا ويعاود مرة أخري في الارتفاع وهذا ما كان واضحا في ولاية جورجيا والتي اكتسحتها أصوات المؤيدين للرئيس المرشح الجديد بادين، أما عن تعاملات المعدن الأصفر الفورية

والتي شهدت ارتفاع 0.4% ما يعادل 1925.90 دولار لأوقية الذهب مع صعود عقود الذهب الآجلة ل1% تعاود الانخفاض مرة أخرى مساء أمس بنسبة 2.5% مما أثر على مختلف أسعار الذهب العالمية وبالتالي تسببت في انخفاض الأسعار مرة أخري اليوم بقيمة جنيه واحد بعد الارتفاع الذي شهدته أمس.

أسعار الذهب في مصر اليوم