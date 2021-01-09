نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 9/1/12021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار الذهب في سوريا اليوم السبت 9/1/12021 لم يكن من المتوقع أن تشهد أسعار المعدن النفيس في سوريا هذا الارتفاع لا نهاية له ليتخطى اليوم سعر الليرة الذهبية حاجز المليون ليرة، تشهد المنطقة العربية في دولة سوريا اضطرابات وتدهور اقتصادي كبير حاليا والذي يرجع لعدة أسباب أهمها الحروب التي عاشتها البلاد منذ بدايات عام 2011

حتى الآن وما زاد الأمر سوءا هو معاناة الدول العربية والعالمية من احتياج فيروس كورونا المميت والذي تسبب في انهيار اقتصاد لعدد من الدول بسبب توقف عدد كبير من النشاطات وفرض الحظر الكلي والجزئي في عدد من المناطق، والتعرف أكثر على أسعار الذهب اليوم في دولة سوريا تابع القراءة.

أسعار الذهب في سوريا اليوم

تشهد سوريا في تلك الأيام الحالية ارتفاع غير مسبوق في معدل أسعار الذهب المعدن النفيس حيث لم يسبق أن تخطت سعر الليرة الذهبية حاجز المليون من قبل والذي يرجع لكونها تمر بأزمة اقل ما يقال عنها انها كارثية بكل المقاييس حيث اصبح حجم الديون التي تعاني منها سوريا أضعاف مضاعفة مقارنة بالناتج المحلي الذي تم تحقيقه في 2010، كذلك تجاوز معدل الفقر في البلاد نسبة ال85% بينما وصل معدل البطالة ل42% حاليا.

سعر الذهب اليوم

مع تراجع سعر صرف العملة المحلية الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي تشهد سوق الذهب اليوم تسجيل ذهب عيار 21 ل125000 ليرة، ويعد عيار ال21 من الذهب هو أكثر خامات واعيرة انتشار في التعاملات، وترجع أكبر الأسباب كذلك إلى ارتفاع سعر المعدن النفيس لتلك الدرجة هي الاضطرابات والقلق العارم الذي تشهده أمريكا حاليا بسبب الانتخابات الرئاسية المنعقدة، حيث يتجه كافة المستثمرين الآن إلى تطبيق سياسة الادخار الآمن

وهو شراء الذهب والقيام ادخاره لمواجهة الآثار الغير متوقعة والتي قد تحدث يسبب التغيير الرئاسي الفترة المقبلة، ومن جهة أخرى سجل سعر الاوقية الذهبية 1878.08 دولار أمريكي لتسجل بهذا ارتفاع جديد في التعاملات العالمية، وعلى الرغم من الارتفاع الحالي الذي تشهده أسعار الذهب إلا أن نسبة المبيعات خلال عام 2020 تشهد تراجعا كبيرا مقارنة بنفس نسبة المبيعات في نفس التوقيت لها العام الماضي.

أسعار الذهب في سوريا