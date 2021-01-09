نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 9/1/2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة اسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 9/1/2021 من المعروف أن المملكة العربية السعودية تشهد خلال تلك الفترة رواجا كبيرا في الاقتصاد الخاص بها وعلى الرغم من الازمة الراهنة التي تتعرض لها البلاد العربية والعالمية من خطر اجتياح فيروس كورونا والذي يهدد العالم اجمع لكونه احد الفيروسات المميتة
وأسرعها انتشارا إلا أن المملكة السعودية تمكنت في خلال فترة زمنية وجيزة من السيطرة على هذا الأمر ووضع كافة البدائل التي تمكن البلاد من تعويض أية خسائر سابقة وتجنب وقوعها خلال الفترة الممكنة مثلما استطاعت تدارك أمر فرض الحظر الشامل خلال تلك الفترة مثلما وقع خلال الشهور القليلة الماضية، للتعرف على أسعار الذهب اليوم في السعودية تابع القراءة.
سعر الذهب في السعودية
في بداية التعاملات الصباحية اليوم شهد المعدن الأصفر تراجعا في سعره مقارنة بتعاملات يوم أمس لينخفض سعر الذهب قرابة الاثني عشر ريال جملة واحدة، إلا أن المعدن الأصفر ما زال يحتفظ بمعدل أرباحه والذي تخطي حاجز ال25% منذ ابتداء العام الماضي 2020، وجاء هذا الأمر في إطار الخطة الموضوعة من قبل البنوك الرسمية في السعي لرفع مستوى الاقتصاد العالمي مما يترتب عليه ولا شك زيادة نسبة التضخم والتي من شأنها تهديد العملة في تراجع قيمتها.
هذا وقد سجلت تعاملات اليوم في المعدن الأصفر سعر جرام عيار 24 بالمملكة ب 233.2 ريال أي ما يعادل 62.18 دولار أمريكي مقارنة بختام تعاملات أمس والتي سجلت 237.1 ريال أي ما يقارب 63.22 دولار أمريكي.
أسعار الذهب اليوم بالسعودية
من جهة أخرى سجلت اوقية الذهب فى المملكة السعودية في بداية التعاملات الصباحية اليوم 7245 ريال سعودي أي ما يعادل 1932 دولار امريكي، وفي ظل اتجاه المستثمرين ورجال الاعمال والمواطنين كذلك إلى اتخاذ أسلوب الملاذ الآمن مسار حياة حالي من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة تغييرا كبيرا وذلك لزيادة حجم الطلب عليها وكذلك لكون الذهب هو خط الدفاع الأول الذي يتم اتخاذها لمواجهة أضرار التضخم والتي سوف ينتج عنها اتخاذ إجراءات تحفيزية غير مسبوقة في إصلاح السياسات النقدية المختلفة الحالية.
اسعار الذهب في السعودية اليوم
|الوحدة
|ريال سعودى
|دولار أمريكى
|اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Friday, January 08, 2021 11:38 PM بتوقيت دولة السعودية
|اسعار الذهب عيار 24
|223.06 ريال
|$59.45
|سعر الذهب عيار 22
|204.48 ريال
|$54.50
|اسعار الذهب عيار 21
|195.18 ريال
|$52.02
|اسعار الذهب عيار 18
|167.30 ريال
|$44.59
|سعر الذهب عيار 14
|130.12 ريال
|$34.68
|سعر الذهب عيار 12
|111.53 ريال
|$29.73
|اسعار أوقية الذهب
|6,937 ريال
|$1,849
|اسعار جنيه الذهب
|1,561 ريال
|$416.16
|اسعار كيلو الذهب
|223,063 ريال
|$59,450
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