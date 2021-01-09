نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 9/1/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 9/1/2021 والذي يبحث عنه كافة المواطنين في سوريا وذلك في ترقب للوضع الراهن والحالي في المنطقة بما تعانيه من تدهور اقتصادي كبير واضطراب في أمور الأمن والأمان التي تتعلق بالحروب الاهلية وتدمير البنية التحتية التي تعاني منها البلاد في الوضع الراهن مما يسبب لها هذا التدهور الاقتصادي وانهيار سعر صرف العملة المحلية الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى هذا الحد الكبير، ليس فقط أمام الدولار الأمريكي بل امام كافة العملات العربية والأوروبية الأخرى وهذا ما سوف نوضحه خلال السطور المقبلة من هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا

في ظل الازمة الحالية التي تتعرض لها سوريا سواء من جائحة كورونا أو في الوضع الراهن لحال البلاد جراء الحرب، انخفض سعر الدولار الأمريكي أمام العملة المحلية الليرة السورية ما يقارب ال30 ليرة وذلك في اطار المعاملات الغير رسمية في السوق السوداء السورية

بينما حافظ الدولار الأمريكي على استقرار سعره أمام الليرة السورية في البنوك الرسمية في المنطقة ليسجل الدولار الأمريكي 1250 ليرة سعر الشراء و 1262 ليرة سعر البيع، بينما سجل الدولار 2860 ليرة للشراء و2885 ليرة للبيع في السوق السوداء، كذلك شهد سعر صرف الليرة السورية تراجعا أمام عدد من العملات العربية منها الدرهم الاماراتي والريال السعودي والدينار الكويتي، وكذلك تراجعا امام اليورو والاسترليني في إطار التعاملات المصرفية الأوروبية.

أسعار الدولار في سوريا

ومن ناحية أخري وفقا لاخر الدراسات التي تم دراستها وتقييمها خلال السنوات الماضية مقارنة بما تشهده سوريا حاليا، فإن خسائر سوريا الاقتصادية بلغت من سنة 2011 وحتى بداية 2020 العام الماضي قد بلغت نحو 531 مليار بما يعادل 9.7 ضعف الناتج المحلي الذي تم تحقيقه قبيل الازمة لعام 2010

أحد أهم الأمور الكارثية التي يعاني منها الاقتصاد السوري حاليا هي ارتفاع الدين العام لنسبة 208% مقارنة بالناتج المحلي، لتفقد العملة المحلية ما يقارب من 97% من قيمتها، كما تعاني سوريا حاليا من ارتفاع معدلات البطالة بها لنحو 42%، كما ارتفع معدل الفقر ليصل إلى 86% بعدما كان في 2010 1% فقط.

سعر الدولار في سوريا اليوم