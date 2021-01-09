نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر فري فاير free fire عرض *9 بالخطوات للحصول على الاف الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يوجد أمامك الكثير من الصفحات التي تعرض لك طريقة شحن جواهر فرى فاير من خلال الدخول إلى روابط معينة، ولكن عليك أن تعلم أن معظم هذه الطرق غير صحيحة ويمكن أن تؤدي إلي تهكير حسابك علي جوجل، وخاصة في الدول العربية حيث أن معظم الدول العربية لا توفر طرق لشحن جواهر فيري فاير إلا في دول معينة وبسيطة منها المغرب الشقيق، ومع ذلك يوجد عدد من الطرق الأخرى التي تمكنك من شحن جواهر فرى فاير بسهولة ويسر وسوف نعرضها لكم في ما يأتي.

كيفية شحن جواهر فرى فاير من جوجل بلاي

تعتبر لعبة فرى فاير من أشهر الألعاب المنتشرة في الوسط حالياً، وهي لعبة قتالية وحماسية جدًا، ولذلك تجذب إنتباه الكثير من الشباب، بل يعتبر أنها اللعبة القتالية الأولى لدى معظم الشباب، ولكي تتمتع بالأسلحة الإضافية والإكسسوارات الجميلة في اللعبة يجب عليك شحن جواهر فرى فاير، وقد أشرنا فيما سبق إلى أنه يوجد بعض الدول العربية التي تمكنك من شحن جواهر فرى فاير من خلال جوجل بلاي وذلك إذا لم يكن لديك بطاقة بنكية أو فيزا ماستر تمكنك من شحن جواهر فرى فاير، فيمكنك شراء الجواهر من قبل حسابك علي جوجل بلاي من خلال إتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى جوجل بلاي من خلال حسابك الخاص.

قم باختيار طرق الدفع من القائمة أعلى يسار الشاشة.

قم بإختبار payment methods ، من بين قائمة الإعدادات وذلك إذا كان الجهاز الخاص بك يعمل باللغة الفرنسية.

بعد ذلك يقوم الحساب بإضافة طريقة الدفع بخدمة اتصالات المغرب على جوجل بلاي.

بعد ذلك قم بشحن الغرض الخاص ب 9* علي اتصالات المغرب والتي تمكنك من شراء جواهر فرى فاير.

طريقة شحن عرض *9 لشراء جواهر فرى فاير

هناك بعض الخطوات التي يجب عليك إتباعها لشحن عرض 9* ولكن يجب أن يكون الرصيد الخاص بك مشحون بأقل شيء 15 درهم مغربي، وإليك الخطوات الأتية:

قم بالإتصال برقم 555.

قم بالنقر على رقم 1.

بعد ذلك قم بحك الكود وكتابته، وهو عبارة عن كود مكون من 14 رقم ولكن قم بإضافة قبلة نجمة تسعة.

بعد ذلك قم بالتوجية إلى لعبة جواهر فرى فاير.

قم بالدخول إلي خانة شحن جواهر فرى فاير.

قم بإختيار عدد الجواهر التي ترغب في شحنها وبما يتناسب مع شحن التعبئة الخاص بك.

وبذلك تكون قد تمكنت من شحن جواهر فرى فاير.