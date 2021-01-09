سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر

احتلت شركة تويوتا اليابانية منذ انطلاقها فى مصر مكانة كبيرة بين أبناء شعبها، مما جعل لها مكانة خاصة في قلب عشاق السيارات وبالأخص الـ suv أو الدفع الرباعي.

ولاستكمال مسيرة شركة تويوتا، أعلنت موديل 2021 من سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات الكبيرة" فورتشنر" سباعية المقاعد، وتم طرحها بثلاث فئات.

وتستمد السيارة تويوتا فورتشنر الجديدة في السوق المحلية بنوعين من المحركات، الأول مكون من 4 أسطوانات سعة 2.7 لتر بقوة 163 حصانا ويتوفر بالفئتين الأولى والثانية، وتعمل الفئة الأولى بنظام الدفع الثنائي في حين أن الفئة الثانية رباعية الدفع.

أما المحرك الثاني والذي يتوفر حصرًا بالفئة الثالثة الأعلى تجهيزًا من السيارة، فهو محرك كبير مكون من 6 أسطوانات سعة 4.0 لترات بقوة 234 حصانا، وتعمل السيارة معه بنظام الدفع الكامل وتقف على عجلات رياضية قياس 18 بوصة.

بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات مع خاصية نقل السرعات متعددة المراحل لتحسين أداء القيادة عند السرعات المنخفضة، وتم ضبط معدل تبديل السرعات لتوفير شعور بالتسارع مع عزم دوران قوي.

وتتيح شركة تويوتا العديد من وسائل الأمان فى السيارة فورتشنر، مثل نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام التحكم بثبات السيارة VSC، ونظام مساعد الفرامل Brake Assist في حالة صعود المنحدرات Hill – start Assistant Control ونظام التحكم في الجر Traction Control "TRC"، وذلك لمساعدتها على تحقيق ثبات وأداء تحكم استثنائي، بالإضافة إلى وسائد هوائية بنظام تقييد الحركة التكميلي SRS لحماية السائق والراكب الأمامي كليًا، بالإضافة إلى وسادة هوائية لركبتي السائق عند حدوث اصطدام.

أما عن أسعار تويوتا فورتشنر الأخيرة موديل 2021 فى مصر، فتأتى كالتالى:

- أوتوماتيك / 2X4 موديل 2021 سعة محرك 2700 CC بسعر 749,900 جنيه

- أوتوماتيك / 4X4 موديل 2021 سعة محرك 2700 CC بسعر 809,900 جنيه

- أوتوماتيك / 4X4 موديل 2021 سعة محرك 4000 CC بسعر 914,900 جنيه