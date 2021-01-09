نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 // الناقلة مباراة الزمالك والطلائع اليوم السبت في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت أصبحت من ألأهم القنوات الفضائية العربية المتخصصة في الرياضية، ويتزايد البحث عن ترددها من قبل عشاق أقدم دوري في المنطقة العربية والقارة السمراء، فقد انطلقت أول نسخة من الدوري عام 1948 ميلادي وكان بطل هذه النسخة النادي الأهلي، الدوري المصري الممتاز الذي يتابعه ملايين المصريين والعرب سواء في الداخل أو الخارج، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث تردد لباقة قنوات أون الثلاثة فتابعونا.
قناة أون تايم سبورت الجديدة
أطلقت إدارة قنوات أون تايمك قناة ON TIME SPORTS 3 الجديدة، لنقل أحداث ومباريات مونديال كرة اليد النسخة رقم 27 عبر شاشتها، وسوف تكون بداية المباريات يوم 13 يناير الجاري والمباريات جميعها سوف تنقل عبر قنوات أون تايم بصورة حصرية، في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، وتحظى مباريات مونديال اليد بمتابعة واسعة من عشاق اللعبة رقم 2 على مستوى العالم من حيث المتابعة بعد مونديال العالم لكرة القدم.
تردد قناة ON TIME SPORTS HD 3
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|12303
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
تردد قناة أون تايم سبورت الأولى نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|4/3
مباريات اليوم على قناة أون تايم سبورت
|مصر المقاصة & أسوان
|14.30 بتوقيت القاهرة، 15.30 بتوقيت مكة
|القناة الأولى المعلق مؤمن حسن
|غزل المحلة & الجونة
|17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت مكة
|القناة الثانية تعليق محمد الكواليني
|الزمالك & طلائع الجيش
|19.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت مكة
|القناة الأولى تعليق أيمن الكاشف
الأستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والطلائع اليوم
ينطلق الاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والطلائع في الدوري الممتاز الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، بقيادة جنرال التحليل والتعليق العربي الكابتين مدحت شلبي، ويستضيف النجوم حازم إمام وعبد الواحد السيد نجما الزمالك، والكابتين وليد صلاح عبد اللطيف نجم الأهلي، ولتحليل الفقرة التحكيمية الحكم الدولي السابق الكابتين سمير عثمان، وأسندت إدارة القناة مهمة التعليق على مباراة الليلة إلي المعلق الشهير أيمن الكاشف.
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