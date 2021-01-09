تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 // الناقلة مباراة الزمالك والطلائع اليوم السبت

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عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت أصبحت من ألأهم القنوات الفضائية العربية المتخصصة في الرياضية، ويتزايد البحث عن ترددها من قبل عشاق أقدم دوري في المنطقة العربية والقارة السمراء، فقد انطلقت أول نسخة من الدوري عام 1948 ميلادي وكان بطل هذه النسخة النادي الأهلي، الدوري المصري الممتاز الذي يتابعه ملايين المصريين والعرب سواء في الداخل أو الخارج، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث تردد لباقة قنوات أون الثلاثة فتابعونا.

قناة أون تايم سبورت الجديدة

أطلقت إدارة قنوات أون تايمك قناة ON TIME SPORTS 3 الجديدة، لنقل أحداث ومباريات مونديال كرة اليد النسخة رقم 27 عبر شاشتها، وسوف تكون بداية المباريات يوم 13 يناير الجاري والمباريات جميعها سوف تنقل عبر قنوات أون تايم بصورة حصرية، في منطقة الشرق الأوسط ومنطقة شمال أفريقيا، وتحظى مباريات مونديال اليد بمتابعة واسعة من عشاق اللعبة رقم 2 على مستوى العالم من حيث المتابعة بعد مونديال العالم لكرة القدم.

تردد قناة ON TIME SPORTS HD 3