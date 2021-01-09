نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات لاب توب هواوي huawei matebook d 14 amd بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه هواوي عن إطلاقها لمجموعه من اللاب توب في الآونة الماضية والتي عملت علي تصنيعهم مؤخرا والاهتمام بالتصميمات والمواصفات والمميزات، والتي أعلنت عنهم عن طريق موقعها علي مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمنهم لاب توب هواوي huawei matebook d 14 amd الذي سوف نقوم بشرحه وشرح مميزاته ومواصفاته من خلال المقالة الأتية.

هواوي huawei matebook d 14 amd

يتسم لاب توب هواوي huawei matebook d 14 amd الجديد من هواوي بان وزن اللاب اخف من الإصدارات الأخري ويتسم أيضا بتصميم أنيق جدا ولا تشتمل سماكه اللاب عن القاعدة بالإضافة إلي دعم بطاريه بقيمه نموذجيه والتي تتحمل تشغيل فيديوهات بدقه 1080 لمده 9.5 ساعات ويتميز أيضا لاب توب هواوي huawei matebook d 14 amd بانه يمكن مشاركه هاتف هواوي بخاصيه مشتركه.

مواصفات هواوي huawei matebook d 14 amd

أعلنت شركه هواوي عن مواصفات ومميزات لاب توب هواوي huawei matebook d 14 amd الجديد وهي:

أبعاد اللاب : 322.5 ملي عرض و 214.8 ملي سماكه و 15.9 ملي للارتفاع و 1.38 كيلو للوزن.

: 322.5 ملي عرض و 214.8 ملي سماكه و 15.9 ملي للارتفاع و 1.38 كيلو للوزن. الشاشة : تتميز بحجم 14 بوصه وتأتي بنوع ips وتتميز بدقه 1080×1920 بكسل بنسبه تباين 800:1 وسطوع 250 نت بزاويه عرض 178 درجه بنسبه ارتفاع 16:9 وتحتل أيضا نسبه 84% من جسم اللاب.

: تتميز بحجم 14 بوصه وتأتي بنوع ips وتتميز بدقه 1080×1920 بكسل بنسبه تباين 800:1 وسطوع 250 نت بزاويه عرض 178 درجه بنسبه ارتفاع 16:9 وتحتل أيضا نسبه 84% من جسم اللاب. اللون : فضي داكن و رمادي لامع.

: فضي داكن و رمادي لامع. المعالج: اللاب يدعم معالج من نوع amd rayzen 5 3500u مع معالج رسومي اخر من نوع radeon tm vega 8 graphics بذاكره 8 جيجا بايت ddr4.

اللاب يدعم معالج من نوع amd rayzen 5 3500u مع معالج رسومي اخر من نوع radeon tm vega 8 graphics بذاكره 8 جيجا بايت ddr4. البطارية: تتميز بطاريه اللاب بحجم 56 وآت.

الكاميرا : يتميز اللاب بكاميرا مثبته بدقه 1 ميجا بكسل.

: يتميز اللاب بكاميرا مثبته بدقه 1 ميجا بكسل. أجهزة الاستشعار : يدعم مستشعر تأثير هول ومستشعر بصمه اصبع.

: يدعم مستشعر تأثير هول ومستشعر بصمه اصبع. الصوت : يتميز بطاقه مكبر 2 وآت بعدد 2 ميكروفون.

: يتميز بطاقه مكبر 2 وآت بعدد 2 ميكروفون. وحده التخزين : 512 جيجا بايت.

: 512 جيجا بايت. لوحه المفاتيح : تتميز اللوحة بانها chiclet وتأتي بحجم كامل وتدعم لوحه اللمس.

: تتميز اللوحة بانها chiclet وتأتي بحجم كامل وتدعم لوحه اللمس. زر الطاقة : مفتاح طاقه اثنان بواحد ومستشعر لبصمه الأصبع.

: مفتاح طاقه اثنان بواحد ومستشعر لبصمه الأصبع. محتويات العلبة: كمبيوتر شخصي و محمول huawei usb-c و كابل محول واحد.

سعر هواوي huawei matebook d 14 amd

أعلنت شركه هواوي عن سعر لاب توب هواوي huawei matebook d 14 amd الجديد في مصر بسعر 13300 جنيه ومما نتوقع سعره بالمملكة السعودية حوالي 3000 ريال سعودي.