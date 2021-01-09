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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات اون تايم سبورت الرياضية على النايل سات on time sport HD في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قنوات اون تايم سبورت الرياضية على النايل سات جودة HD، التي تقوم بالنقل المباشر لمباريات الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر، ومباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولة إفريقيا سواء بطولة كأس الإتحاد الإفريقي المشارك فيها نادي بريميدز المصري وبطولة دوري ابطال افريقيا المشارك فيها نادي الزمالك المصري والنادي الأهلي المصري، كما تقوم مجموعة قنوات اون تايم سبورت بنقل بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.
تردد قنوات اون تايم سبورت الرياضية HD
يمكنك ضبط إشارة تردد قناة اون تايم سبورت 1 من وضع التردد الجديد التالي:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 12654
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي.
كما يمكنك متابعة قناة أون تايم سبورت 2 علي القمر الصناعي نايل سات من خلال ضبط إشارة التردد التالي:
- التردد: 11449
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
كما يمكن للمستمعين الاعزاء متابعة تردد القناة الجديدة التي تم إعلانها مؤخراً أون تايم سبورت 3 من خلال التردد التالي:
- التردد: 12303
- القمر الصناعي: نايل سات
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
أبرز البرامج الرياضية علي قنوات أون تايم سبورت
- برنامج الدرجة الثالثة: يقدم هذا البرنامج الإعلامي ابراهيم فايق.
- برنامج ستاد أون: يقدمون هذا البرنامج الإعلامي أحمد شوبير والكابتن سيف زاهر.
- برنامج مساء اون سبورت: يقدمه الإعلامي مدحت شلبي.
ابرز مباريات اليوم المذاعة على قناة اون تايم سبورت
تعد أبرز مباريات الدوري المصري الممتاز اليوم المذاعة علي قنوات اون تايم سبورت هي مبارة الزمالك وطلائع الجيش تعد أهمية هذا اللقاء للزمالك بصفة خاصة من أجل المواصلة في صدارة الدوري المصري الممتاز خلفا للأهلي الذي فاز بالأمس، وتذدات أهمية اللقاء لاعبي الزمالك بصفة خاصة في هذه المبارة مع طلائع الجيش نظرا لأن نتائج الزمالك مع الطلائع معظمها لصالح طلائع الجيش خاصة في الفترات الأخيرة.
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