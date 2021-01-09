نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر سامسونج نوت 10 بلس في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة هاتف سامسونج نوت 10 بلس، تقوم شركة سامسونج بطرح مجموعة من الهواتف الحديثة، والتي يتميز كل منها بالكثير من الخصائص الفريدة والمميزة عن غيرها من الهواتف الأخرى، وأصدرت شركة سامسونج قريبًا مجموعة من الهواتف الحديثة منها هاتف سامسونج نوت 10 بلس Samsung note 10 plus، والذي يختص بمجموعة من الخصائص الهامة التي جعلت الكثير من المتابعين يرغبون شرائه.

مواصفات سامسونج نوت 10 بلس

لأن هاتف Samsung note 10 plus من الهواتف الحديث التي أطلقتها الشركة، ونظرًا لسمعة شركة سامسونج المعروفة في إصدار أحدث الهواتف، فإن الكثير من الأشخاص يرغبون في التعرف على مميزات هاتف سامسونج نوت 10 بلس، ومنها مواصفات ظاهرية لسامسونج نوت 10 بلس:

يتواجد به دعم لشريحتين اتصال من نوع nano sim. يقدم الهاتف مع قلم من نوع S pen ووزنه حوالي 3.04 جرام، ويسمح القلم باتصال الهاتف بالبلوتوث، كما أنه يستطيع العمل على بعد 10 متر عن الهاتف، ويعمل حتى 10 ساعات متواصلة في حين يمكن شحنه في مدة 6 دقائق. وزن الهاتف 196 جرام وأبعاده هي 3*7.9*77.2. والهاتف مزود بزر طاقة وزر للسماعات. أما عن إطار الهاتف فهو مصنوع الاستانلس ستيل، والهاتف نفسه مصنوع من الزجاج ومغطى بطبقة من جوريلا على الظهر. شاشة الهاتف نوعها هو Dynamic Amoled مساحتها تصل حتى 6.8 إنش. القلم والهاتف مضاديين للماء والغبار. دعم الهاتف لإصدار البلوثوت الخامس. السماعات في هاتف سامسونج نوت 10 بلس أي كي جي.

مواصفات سامسونج نوت 10 بلس الداخلية

قدرة الجهاز على دعم شبكات الجيل الثاني حتى الجيل الخامس. يعمل الهاتف بمعالج من نوع Exynos 9825 نانو وكذلك مع معالج رسمي. للهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات، الأولى دقتها 16 ميجا بكسل، الثانية دقتها 12 ميجا بكسل، الثالثة بها عدسة F/2.1، أما عن الكاميرا الرابعة فهي عميقة ومعزولة. أما عن الكاميرا الأمامية للهاتف فدقتها تصل حتى 16 ميجا بكسل. الهاتف مزود بميكروفون خاص بعزل الضوضاء عند التصوير وعند استخدام الهاتف. الذاكرة العشوائية للهاتف رام سعتها 12 جيجا بايت، أما عن الذاكرة الداخلية للهاتف فسعتها 256 جيجا بايت، والهاتف قادر على دعم كارت ميموري سعته 1000 جيجا بايت. البطارية سعتها 4300 مللي أمبير بالساعة.

سعر سامسونج نوت 10 بلس

يتوافر الهاتف بسعر 2599 ريال سعودي بالسعودية، وفي حين شرائه من جرير يكون سعره 2699 ريال سعودي.