نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على سكنات فورت نايت مجاناً وأشهر السكنات في اللعبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يعد أمر الحصول سكنات فورت نايت مجاناً من الأمور الصعبة التي تواجهها الناس، ويرجع ذلك إلي انتشار اللعبة على نطاق واسع حتى أصبحت من أكثر الألعاب الحربية إنتشارًا حول العالم، ولقد تم تطوير اللعبة من قبل شركة Fortnite في سنة 2017، وإلي الأن أصبحت اللعبة تتوفر بثلاث إصدارات مختلفة، والتي تدور جميعها حول فكرة واحدة، وطريقة لعب موحدة.

لعبة فورت نايت

تدور أحداث اللعبة حول إطلاق الهجمات من قبل المحاربين علب مخلوقات الزومبي المرعبة مع محاولة البقاء على قيد الحياة أطول فترة ممكنة، ويمكن للمحاربين الدفاع بشكل جماعي من خلال الإستعانة بالفخاخ والتحصينات، وتتوفر لعبة Fortnite Battle Royale بطريقة مجانية، كما يتاح للاعب الواحد أستخدام أنواع عدة من أدوات الهجوم، كما يتاح للالعب ركوب عدد من المركبات المختلفة أثناء مواجهة كائنات الزومبي.

اشهر سكنات فورت نايت

يمكنك التعرف علي شهر سكنات اللعبة مع كون عدد سكنتها يصل إلي 346، ومع ذلك فإنه يوجد عدد سكنات معينة ذات شهرة منفردة أكثر من غيرها، وسوف نقوم بسرد مجموعة من هذه السكنات:

1- سكن Drift هو يعد الأكبر شهرة بين السكنات، وهو يأخذ الشكل الأنيق، وقد.تم إطلاقه في بداية الموسم الخامس.

سكن Drift وهو من إصدار فورت نايت، ولقد تم إصداره في الموسم السابع من باتل باس، ولقد قام هذا التصميم بتحقيق أكبر عدد ممكن من النجاح مع اللاعبين.

سكن ريفن Raven والذي تم إصداره في سنة 2018، وهذا السكن يعد من أفضل السكنات التي لاقت ترحيب من كثير من لاعبي فورت نايت.

سكن ميداس Midas والذي تم إطلاقه في الموسم الثاني من اللعبة، والذي يعتبر بمثابة الكنز الذهبي للاعبين، حيث أنه قادرًا على تحويل العديد من الأدوات في اللعبة الى ذهب.

سكن تري هارد try hard.

الحصول على سكنات فورت نايت مجانا من خدمة تويتش برايم

تعد خدمة تويتش برايم من المقدمات التي تتضمن تقديم الخدمة المتميزة Twitch، كما يمكن للألعاب الحصول على سكن مجاني في فورت نايت من متجر عمق، وتعتبر السكنات المتواجدة في المتجر من السكنات المميزة، وهو أحد المتاجر المتخصصة في لعبة فورت فورت نايت، والذي يعمل علي بيع الحسابات النادرة، وكذلك السكنات وغيرها، كما يقوم المتجر ببيع ID اللاعبين، ولكن يبقى أفضل طريقة للحصول على سكنات للاعب هو متابعتي لأخبار اللعبة في بلدك والإصدارات الجديدة التي تقوم اللعبة بتنزليها وما يترتب عليه من هدايا مختلفة.