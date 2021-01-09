نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدولة الرسائل على تطبيق واتساب لهاتف الأيفون والأندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدولة الرسائل على واتساب، يعتبر تطبيق واتساب واحد من أشهر تطبيقات التواصل الاجتماعي المستخدمة بين الكثير من الأشخاص حول العالم، وذلك لما يتميز به تطبيق واتساب من الكثير والكثير من الخدمات والمميزات المقدمة للمستخدمين، ولكن لعل المشكلة الوحيدة لدى البعض والتي تتواجد على Whatsapp هو عدم وجود خيار لجدولة الرسائل، وهي ميزة تناسب الكثيرين حيث يمكن استخدامها للتذكير بعيد ميلاد شخص ما أو للتذكير بميعاد هام، أو لإرسال رسالة لشخص ما بعد فترة معينة، لذلك هناك حل بديل لجدولة الرسائل على واتساب يمكن استخدامه لهاتف الأندرويد أو الأيفون بدلًا من الخدمة الرئيسية.

جدولة رسائل واتساب على الأيفون

لا يوجد تطبيقات خارجية لجدولة الرسائل على أيفون، ولكن يمكن استخدام اختصارات سيري لذلك، حيث يسمح بالتأكيد على إرسال الرسالة على واتساب قبل إرسالها ويعمل كالتالي:

يتم تنزيل اختصارات سيري على الأيفون. يتم بعد ذلك تحديد علامة Automation الموجودة بالأسفل. ومن ثم الضغط على علامة + الموجودة واختيار إنشاء أتمتة شخصية. ويتم تحديد الوقت والتاريخ المرغوب التذكير به، والضغط بعد ذلك على التالي. بعد ذلك اختيار إضافة إجراء واختيار كتابة نص، ويتم به كتابة الرسالة المرغوبة. بعد ذلك يتم البحث عن تطبيق واتساب واختيار جهة الاتصال المراد إرسال الرسالة إليها، لتصل في الموعد المرغوب.

جدولة الرسائل على تطبيق واتساب

يتم جدولة الرسائل على تطبيق واتساب لهاتف الأندرويد بطريقة غير مباشرة، عن طريقة استخدام بعض التطبيقات الخارجية منها تطبيق SKEDit، ويتم استخدام SKEDit لجدولة الرسائل كالتالي: