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عمر شويل - جدة إعدادات المودم شركة الاتصالات السعودية، اعدادات مودم stc فايبر g-240w-c تعتبر هذه التقنية من أفضل وأحدث التقنيات المقدمة من شركة الاتصالات داخل المملكة العربية السعودية stc من أجل التسهيل على عملائها الكرام بالإضافة إلى تقديم أفضل ثبات وسرعة عالية للغاية، وهذا ما يجعل شبكة الإنترنت أسرع عشر أضعاف النت قديمًا وكل هذا وأكثر من مميزات من أجل مواطنيها، بالإضافة إلى وجود أنظمة باقات إنترنت متعددة في تقدمها شركة الاتصالات السعودية وتناسب الجميع اختر ما يناسبك ويكفي احتياجك وسوف نقدم لك ما هي إعدادات مودم stc فايبر g-240w-c لكي تتعامل معها بكل سهولة.

إعدادات المودم شركة الاتصالات السعودية

إن إعدادات المودم من أهم الأشياء التي يجب أن نتعلمها حتي تحمي بياناتك المستخدمة من خلال من في شبكة الاتصالات السّعودية stc، حيث أن ضبط هذه الإعدادات يساعدك على عمل التعديلات اللازمة من أجل حماية جهازك وأجهزة من حولك، وكل هذا وأكثر بواسطة وضع كلمة سر للشبكة المستخدمة حتي لا يتم اختراقها، ولكن هذه الخطوات تحتاج إلى معرفة ما هو نوع المودم لجميع الأجهزة التي تستخدم هذا النظام ولكي تعرف نوع المودم عليك بالآتي.

كيفية الدخول إلى اعدادات مودم stc فايبر g-240w-c

سنعرفكم الآن كيفية الدخول إلى اعدادات مودم إس تي سي فايبر g-240w-c عن طريق فعل هذه الخطوات:

الخطوات اللازمة للدخول

أولاً عليك توصيل الكمبيوتر الخاص بك بجهاز المودم.

ثانيًا تفعيل أحدي متصفحات الإنترنت التي توجد لديك على جهازك الخاص.

عليك بإدخال العنوان التالي:192.168.1.1 بواسطه إحدى متصفح الإنترنت لديك.

ثمّ قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك وكلمة السر الذي قمت بتعينها؛ وهي كالآتي

اسم المستخدم هذا: admin.

كتابه كلمة السر هذه: [email protected]

ثم تقوم بالنقر على (Wireless (2.4 GHZ.

ثم قم بإدخال مفتاح WPA الخاص بكلمة السر الخاص بشبكة واي فاي لديك.

ثم في النهاية تقوم بالنقر على كلمة (حفظ البيانات).

بالإضافة إلى أنه يمكنك تغير اسم الشبكة ثم الضغط على كلمة حفظ .

وهكذا تكون انتهيت من كيفية إعدادات المودم الخاصة بشركة الاتصالات السعودية وتستطيع الآن عمل تعديلات التي تريدها على مودم فايبر g-240w-c، وبعد ذلك تقوم بحفظ التعديلات التي فعلتها.