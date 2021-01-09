أسعار ومواصفات فورد فوكاس 2021 بالسوق المحلي   



تستعد شركة "أوتو جميل" الوكيل الحصري لسيارات فورد الأمريكية في مصر، لإطلاق أيقونتها الجديدة فوكاس موديل 2021 الجديدة كليا في السوق المحلي.

وأكد مصدر، أن شركة "أوتو جميل" ستقدم فورد فوكاس الجديدة كليا خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لافتا إلى أن الشركة فتحت باب الحجز على أيقونتها الجديدة.

وأضاف المصدر ، أن فود فوكاس سيتم تقديمها في مصر بـ4 طرازات سيدان وطراز واحد هاتشباك.

وحصلت فورد فوكاس على أعلى تقييم خمس نجوم منEURO NCAP للامان.

وتأتي فورد فوكاس موديل 2021، بباقة كبيرة ومتنوعة من وسائل الأمان والسلامة، أبرزها 6 وسائد هوائية في جميع فئاتها، و فرامل مانعة للإنغلاق، و ظام التوازن الإلكتروني، و نظام المساعدة على صعود المرتفعات.

بالإضافة إلى نظام للتحكم فى الجر لتقليل إنحراف السيارة، ونظام التحذير من الاصطدام المزود بفرامل أوتوماتيكية، ونظام تنبيه السائق فى حالة الخروج من المسار.

كما زودت الفئات الأعلى من فوكاس الجديدة، بخاصيه استشعار الحوادث وهو Collision mitigation System لتعطيك تنبيه فى حاله إقترابك من جسم من الأمام وأيضا بشاشه ضوئية أعلى التابلوه لعرض المعلومات لتكون فى مستوى النظر على الطريق لمنع إنشغال السائق عن الطريق.

ومن المتوقع أن تحقق فورد فوكاس الجديدة كليا نجاحا كبيرا في السوق المصري نظرا لتقديمها بمجموعة كبيرة من وسائل الأمان والسلامة، بالإضافة إلى احتوائها على باقة مميزة من المواصفات والتجهيزات ذات التكنولوجيا العالية ولكن بشرط أن يكون تسعيرها مناسب مقارنة بمنافسيها.

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