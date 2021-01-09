طريقة تحميل لعبة فورت نايت في 5 دقائق علي جميع الأجهزة بدون فيزا مجانا 100%

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عمر شويل - جدة طريقة تحميل لعبة فورت نايت download fortnite على الآيفون يبحث مستخدمي الآيفون عن طريقة تحميل لعبة فورت نايت مجانا على الأجهزة الخاصة بهم وذلك لأنها قد حذفت من متجر آبل ستور الرسمي، ولكن من خلال هذا المقال سوف نذكر لكم طريقة تحميل لعبة فورت نايت على الآيفون طريقة تحميل لعبة فورت نايت. تحميل لعبة فورت نايت على أيفون download fortnite في البداية عليكم بفتح متجرك

وبعد ذلك قوموا بالبحث عن لعبة فورت نايت.

يتم الضغط على اللعبة لكي تظهر لك بشكل منفصل، ثم قم بالنقر على Get.

عليكم بالانتظار قليلاً لكي يتم تحميل لعبة فورت نايت على الهاتف الخاص بكم.

بعد أن تقوم بتحميل لعبة فورت نايت الأصلية فسوف تظهر أمامك على الشاشة وإذا كنت لا تمتلك حساب على اللعة فعليك باختيار كلمة “إنشاء حساب”. تحميل فورت نايت مجانا 100% download fortnite سوف تظهر أمامك الشاشة لكي تقوم باختيار طريقة الاشتراك التي ترغب بها حيث يمكنك الاشتراك من خلال الفيس بوك أو من خلال جوجل.

وستظهر أمامك شاشة أخرى فقم بإدخال البيانات الخاصة بك من حيث الاسم الأول واسم العائلة والبريد الإلكتروني وكلمة المرور.

سترسل إليك رسالة من خلال البريد الإلكتروني، وبذلك تكون تمكنت من تحميل لعبة فورت نايت بكل سهولة.

يمكنك الدخول إلى عالم ملئ بالأكشن وسيكون إليك ملف تعريف خاص بك.

ولكن يشترط للعب هذه اللعبة وجود انترنت قوي لهاتف آيفون 11.

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