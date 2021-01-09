نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل فورت نايت بسهولة على هاتفك والبلايستيشن والتابلت والأيفون Fortnite 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية تحميل فورت نايت يبحث العديد من الأشخاص الذين يحبون ألعاب الفيديو عن روابط تنزيل Fortnite، لأن Fort Knight هي واحدة من أكثر ألعاب الحركة إثارة وشعبية مؤخرًا، وخاصة بالآونة الأخيرة بعد أن تم إزالتها من متجر جوجل بلاي. لعبة فورت نايت كيفية تحميل فورت نايت على هاتف سامسونج: تحميل فورت نايت دخلت ألعاب Fortnite إلى هواتف Android عبر هواتف Samsung خاصة من خلال Samsung Note 9 هذه اتفاقية مسبقة بين الشركة المصنعة لألعاب Fortnite وشركة Samsung، ومع ذلك فهو غير مناسب لجميع هواتف Android ، طريقة تثبيت ألعاب Fortnite على أجهزة Samsung سهلة، ولكنها تتطلب خطوتين والعديد من خطوات التثبيت لجعل اللعبة تعمل بشكل طبيعي.

أولاً، انتقل إلى متجر Samsung المدمج في الجهاز عندما يكون المتجر مفتوحًا معك ابحث عن تطبيق Epic Games. ثم قم بتنزيل التطبيق وتثبيته أولاً بعد اكتمال التثبيت، ابحث عن Fortnite. تنزيل لعبة فورت نايت بعد تنزيل لعبة فورت نايت ، سيطلب منك منح الوصول إلى ذاكرة الجهاز، وهذا الجهاز غير خطير، لأنه يحتاج إلى الوصول إلى الذاكرة حتى يمكن تحميله بعد أن تسمح اللعبة بأذونات معينة تتطلبها انقر فوق الزر الأصفر الكبير الذي يشير إلى بدء التثبيت بعدها ستبدأ اللعبة في تنزيل بياناتها على جهازك.

بعد اكتمال عملية التثبيت، انقر فوق رمز اللعبة الذي يظهر أخيرًا، يتطلب منك تسجيل الدخول بحساب نشط في اللعبة إذا لم تمتلك حساب ، فعليك أن تنشئ واحداً جديد، اختر وفقًا لجهازك واستمتع باللعبة فورت نايت على الفور.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيفية تحميل فورت نايت بسهولة على هاتفك والبلايستيشن والتابلت والأيفون Fortnite 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.