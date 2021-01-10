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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل الموسم 16 مجانا حصريا بطريقة مصمونة 100% في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل الموسم 16 مجانا حصريا بطريقة مصمونة 100% و التي يصل لعبي ومحبي ببجي اليوم ما يصل إلي اكثر من 400 مليون لاعب في الوطن العربي و جميع انحاء العالم ، ويبحث الكثير من لاعبي ببجي على طرق لشحن شدات ببجي بطريقة مضمونة و موثوق فيها 100% و الحصول على عملات ال UC لدخول موسم الرويال باس Royal Pass و الحصول علي هدايا و جوائز متعددة و متنوعة من الأسلحة و القنابل و مراكب مختلفة وأشكال الملابس متميزة .
شحن شدات ببجي موبايل الموسم 16 مجانا
و تكون شدات ببجي موبايل هي عملة ال UC داخل اللعبة وهي التي تتيح لك الاشتراك بالموسم 16 بالرويال باس Royal Pass وهو عبارة عن مجموعة من المهمات بطولية التي تدور حول مهمات يومية وأسبوعية وعند أتمامها تحصل عديد من المميزات ومنها القدرة علي اجتياز مراحل جديدة والوصول للمراحل النهائية والحصول علي جوائز متعدده ومتنوعة من الاسلحة متميزة ومركبات و القنابل و الملابس بأشكال غير تقليدية والتي تمكنك من القتال بشكل متميز وسهل.
شحن شدات ببجي موبايل
يوجد الكثير من المواقع الزائفة التي تعرض على الحصول على الشدات من خلال الاي دي مجانا و تحتال على اللاعبين و لكن الطريقة المضمونة و الوحيدة هي من خلال الإعلانات و كل ما عليك هو مشاهدة هذه الإعلانات الموجودة بداخل اللعبة و هي الطريقة المعتمدة من الشركة المطورة و المصنعة للعبة أو الشراء الشدات عن طريق الدفع الإلكترونية مثل الفيزا أو بطاقة الائتمان الخاصة بك .
أسعار بطاقات شحن شدات ببجي
يوجد الكثير من العروض المختلفة ومنها:
- فئة الـ10 دولار يعطي 257 جنيه .
- فئة الـ 25 دولار يعطي 662 جنيه.
- فئة الـ 50 دولار يعطي 1220 جنيه.
شحن الشدات عن طريق كارت من google play
- يوجد كارت شحن ب257 ج مصرى.
- يوجد كارت شحن ب622 ج مصرى.
- يوجد كارت شحن ب1220 ج مصرى
أسعار شدات ببجي في مصر بالجنيه المصري
- سعر عدد 63 شدة= 10.6 جنيه مصري.
- سعر عدد 198 شدة= 48 جنيه مصري.
- سعر عدد 690 شدة = 160 جنيه مصري.
- سعر عدد 1995 شدة= 400 جنيه مصري.
- سعر عدد 4000 شدة= 805 جنيه مصري.
- سعر عدد 8400 شدة= 1610 جنيه مصري.
كيفية شحن اللاعب لكارت شدات ببجي
طريق تنفيذ شحن شدات ببجي عدد من الخطوات ومنها:
- موقع one card جوجل بلاي.
- تطبيق ابل أستور.
- ماكينات فوري.
- الفيزا.
- فودافون كاش.
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