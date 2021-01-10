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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل الموسم 16 مجانا حصريا بطريقة مصمونة 100% و التي يصل لعبي ومحبي ببجي اليوم ما يصل إلي اكثر من 400 مليون لاعب في الوطن العربي و جميع انحاء العالم ، ويبحث الكثير من لاعبي ببجي على طرق لشحن شدات ببجي بطريقة مضمونة و موثوق فيها 100% و الحصول على عملات ال UC لدخول موسم الرويال باس Royal Pass و الحصول علي هدايا و جوائز متعددة و متنوعة من الأسلحة و القنابل و مراكب مختلفة وأشكال الملابس متميزة .

شحن شدات ببجي موبايل الموسم 16 مجانا

و تكون شدات ببجي موبايل هي عملة ال UC داخل اللعبة وهي التي تتيح لك الاشتراك بالموسم 16 بالرويال باس Royal Pass وهو عبارة عن مجموعة من المهمات بطولية التي تدور حول مهمات يومية وأسبوعية وعند أتمامها تحصل عديد من المميزات ومنها القدرة علي اجتياز مراحل جديدة والوصول للمراحل النهائية والحصول علي جوائز متعدده ومتنوعة من الاسلحة متميزة ومركبات و القنابل و الملابس بأشكال غير تقليدية والتي تمكنك من القتال بشكل متميز وسهل.