مواصفات Huawei Mate 40 Pro والسعر في السعودية وباقي الدول العربية

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عمر شويل - جدة مواصفات Huawei Mate 40 Pro ، أحدث ما أعلنته شركة هواوي للهواتف المحمولة والإلكترونيات، من هواتف ذكية حديثة، وهي واحدة من سلسة هواتف Huawei Mate 40، والتي سبق وأن صدر منها هاتف Huawei Mate 40 Pro Plus، وHuawei Mate 40 Pro، وكذلك هاتف Huawei Mate 40 RS Porsche Design، ونوضح هنا مواصفات Huawei Mate 40 Pro، وهو الأكثر شهرة ومبيعًا بين سلسلة هواتف هواوي ميت 40.

مواصفات Huawei Mate 40 Pro

طورت شركة هواوي العالمية، هاتفها Huawei Mate 40 Pro ، مقارنة بباقي الإصدارات من نفس الموديل، لينافس الهواتف الأخرى في نفس المستوى، ليتفوق على مواصفات هاتف Oppo Reno pro 5 علي سبيل المثال.

مقارنة بباقي الإصدارات من نفس الموديل، لينافس الهواتف الأخرى في نفس المستوى، ليتفوق على علي سبيل المثال. حتى أتى بشاشة كبيرة الحجم نسبيًا، مع معالج قوي لتمكين المستخدمين من التعامل مع الهاتف، بسرعة عالية متلافيًا عيوب البطء أثناء استخدام الألعاب.

كما يأتي الهاتف بشريحتي اتصال، من النوع النانو الصغير Nano.

والجهاز خفيف الوزن نسبيًا، حيث يبلغ وزنه 212 جرامًا.

يدعم هاتف هواوي ميت برو 40، كافة أجيال شبكات الاتصال، من الجيل الثاني، والجيل الثالث، والجيل الرابع، بالإضافة إلى الجيل الخامس.

يغلب الزجاج على مادة تصنيع هيكل لهاتف، مع المعدن الألومنيوم الذي يغطي الإطار.

هاتف هواوي ميت برو4، مقاوم للماء والأتربة، وذلك بشهادة رسمية تأتي مع الهاتف نفسه.

يعمل هاتف Huawei Mate 40 Pro ، بمعالج من إنتاج الشركة، يعمل بتكنولوجيا 5 نانو، وهو من نوع Kirin 9000 5G، بالإضافة إلى معامل آخر من نوع Mali-G78 MP24.

بمعالج من إنتاج الشركة، يعمل بتكنولوجيا 5 نانو، وهو من نوع Kirin 9000 5G، بالإضافة إلى معامل آخر من نوع Mali-G78 MP24. يتمتع هاتف هواوي ميت برو 40، بكاميرات أمامية وخلفية، تعمل بدقة مختلفة ولهخا خواص العزل، وعمل البورتريه مع تفعيل بصمة الوجه Face Unlock.

كما تعمل الكاميرا الخلفية بدقة عالية، تمكن المستخدم من تصوير الفيديوهات بدقة عالية، مع دعم التصوير بتقنية FHD، ودقة 1080 بيكسل، ومعدلات التقاط مختلفة بين 30 و60 و240 إطار، في الثانية الواحدة.

مزايا هاتف هواوي ميت برو 40

ميزة بصمة الوجه في الهاتف، تعمل بكفاءة عالية جدًا خاصة في الظلام.

تدعم سماعات الهاتف الخارجية، صوت الاستريو بشكل واضح.

الشحن سريع جدًا لهذا الهاتف، وهو ما يمنحك قدرة على شحنه لفترة قصيرة.

تبقى البطارية محتفظة بكفاءاتها، لفترات طويلة من الوقت.

يوفر الهاتف كما هو معتاد من سلسلة الـ Mate، إصدارين لذاكرة الهاتف الصلبة العشوائية، ومنها إصدار من هاتف هواوي ميت برو 40 ذاكرة 256 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية إضافية ذات سعة 8 جيجا بايت.

كما يأتي الهاتف في إصدار آخر، بذاكرة صلبة بسعة 512 جيجا بايت، مع ذاكرة عشوائية إضافية ذات سعة 8 جيجا بايت.

يمكنك تركيب ذاكرة إضافية للهاتف، أو ما يعرف بكارت الميموري Nano Memory، وذلك بسعة حتى 256 جيجا بايت.

يقدم هاتف Huawei Mate 40 Pro ، خاصية عزل الصوت والضجيج من حول المستخدم.

خاصية عزل الصوت والضجيج من حول المستخدم. يدعم الهاتف خدمات الGPS، بالإضافة إلى مجدموعة من الخواص الأخرى مثل؛ GALILEO و Dual-band A-GPS، وNavIC.

يقدم الهاتف تجربة أمان مرتفعة للغايةللمستخدمين، منها تمكين المستخدم من عمل بصمة الوجه، ومستشعر البصمة، مع إمكانية قراءة الوجه في الظلام.

سعة البطارية مميزة وتبلغ سعتها 4400 ملل أمبير.

تبلغ قوة شاحن الهاتف 66 وات.

يعمل هاتف Huawei Mate 40 Pro ، بنظام آندرويد 10.

بنظام آندرويد 10. للهاتف منفذ لل USBمن نوع Type C.

يتوفر هاتف Huawei Mate 40 Pro في الأسواق، بألوان الأخضر والأصفر، والأبيض والأسود والفضي.

عيوب موبايل Huawei Mate 40 Pro

لا يقدم هواوي ميت برو 40، إمكانية التصوير الـ 8K، وهي الخدمة التي تقدمها مواصفات هاتف Galaxy S20 FE .

الشاشة المنحنية للهاتف، قد لا تناسب العديد من المستخدمين.

لا يقدم هواوي ميت برو 40، خدمات جوجل بطريقة رسمية.

لا يدعم الهاتف فتحة السماعات بمنفذ 3.5 ملم.

سعر هاتف ميت برو 40، مرتفعًا مقارنة بالعديد من الهواتف التي تعمل بنظام الآندرويد.

علبة هاتف Huawei Mate 40 Pro

في علبة هاتف هواوي ميت برو 40، سوف تجد ما يلي:

هاتف Huawei Mate 40 Pro.

سكرينه ملصقة على شاشة الهاتف بالفعل.

كتالوج موبايل هواوي ميت برو 40.

كابل USB من نوع C.

رأس الشاحن.

سماعات الأذن.

ضمان الهاتف.

جراب ظهر للهاتف.

سعر Huawei Mate 40 Pro في السعودية وبعض الدول