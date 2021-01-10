”أبل” تعلق عمل تطبيق استخدم لتنسيق حصار مبنى الكونغرس الأمريكي

علقت شركة "أبل" تطبيق "بارلير" الذي يحظى بشعبية بين أنصار ترامب، قائلة إن شبكة التواصل الاجتماعي هذه لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف.
ومنحت "أبل" التطبيق بعد تعليقه 24 ساعة لتقديم خطة تفصيلية، مشيرة إلى أن أنصار ترامب استخدموا هذا التطبيق لتنسيق حصار مبنى الكونغرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي.
وذكرت الشركة في بيان أنه "لا يوجد مكان على منصاتها للتهديدات بالعنف والنشاط غير القانوني"، مضيفة: "علقنا بارلير إلى أن يحلّوا هذه المشكلات".
وفي وقت سابق، حظرت "تويتر"، وتويتش"، و"فيسبوك"، و"يوتيوب"، و"إنستغرام" حسابات ترامب، في أعقاب أعمال الشغب، التي وقعت الأربعاء الماضي في مبنى الكابيتول.
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