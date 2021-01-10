نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب whatsapp يحذر مستخدميه من الحظر في فبراير 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة فوجئ مستخدمو واتساب whatsapp ، بظهور رسالة أنبقت عبر هواتفهم الجوالة سواء كانت على نظام أندرويد أو أيفون، صادرة من تطبيق المحادثات واتساب تطالبهم بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بالبرنامج، وذلك من خلال الموافقة علي هذا الإجراء الصادر لهم من خلال الرسالة ذاتها، وكان هذا الأجراء هو الأول من نوعه الذي يظهر للمستخدمين خلال الشهر الماضي ولم يذقتصر الآمر على ذلك، بل ظهرت تلك الرسالة لكل المستخدمين حول العالم للموافقة على التحديث وأنه في حالة الرفض أو تجاهل الرسالة والموافقة فأنه سيتم حظر حساب المستخدم بداية من الشهل المقبل، وذلك وفقا لما نشرته صحيفة express البريطانية المعروفة، وهو ما تناولته المواقع الاخبارية حول العالم للكشف عن هذا الإجراء من قبل واتساب.

حسابك في واتساب whatsapp معرض للحظر

وعن تلك الرسالة التي تلقاها المستخدمين للتطبيق تضمنت تلك الكلمات والتي جاءت بأن برنامج التراسل سيعمل علي تحديث شروطه وكذلك سياسة الخصوصية الخاصة به، بالإضافة إلى مفتاح “الموافقة” وكذلك مفتاح “ليس الآن”، أمام المستخدم لاختيار ما سيقرره سواء بالموافقة أو تأجيل قراره من حيث تحديث تطبيق واتس اب، ومنح التطبيق مهلة للمستخدمين حتى يوم 7 فبراير 2021 لتحديد القرار، وبناء عليه يتم التعامل مع حساب المستخدم وفقا لقراره.

وكشفت الرسالة عن موعد دخول شروط واتساب whatsapp، حيز التنفيذ والذي سيكون يوم 8 فبراير 2021، ومن لم يقبل تلك الشروط سيتم حذف حسابه من التطبيق، وأوضح متحدث باسم التطبيق خلال تصريحاته لصحيفة express، أن هذا الأجراء الهدف منه دمج المستخدمين بشكل أفضل مع مجموعة خدمات فيسبوك الأخرى، وإعطاء مساحة كافية للتفاعل مع الأنشطة التجارية الأخرى لتطبيق فيسبوك بشكل أفضل مع الواتس اب ومشاركة البيانات المالية الخاصة بالمستخدمين التي تم جمعها من خلال التطبيق.

وتلك البيانات التي سيتم جمعها من المستخدمين بعد الموافقة علي التحديث هي رقم الهاتف المستخدم وكذلك صورة حسابه وأيضا انماط الاستخدام لميزات واتساب whatsapp، بالإضافة نشاط المستخدم وتعامله مع المستخدمين الاخرين سواء داخل التطبيق أو بالمجموعات الموجودة بالخدمة، وايضا بيانات الجهاز الموجود عليه التطبيق حتي يستخدمها تطبيق فيس بوك في الأغراض التجارية.