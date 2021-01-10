شركة ”أبل” الأمريكية تعلق تطبيق ”بارلير” للحد من انتشار العنف

علقت شركة "أبل" الأمريكية تطبيق "بارلير" من متجر تطبيقاتها، مشيرة إلى أن خدمة شبكة التواصل الاجتماعي لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات التي تحرض على العنف.
ومنحت "أبل" الخدمة 24 ساعة لتقديم خطة اعتدال تفصيلية، مشيرة إلى المشاركين الذين استخدموا الخدمة لتنسيق حصار واقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، وقالت: "علقنا بارلير إلى أن يحلوا هذه المشكلات"، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية اليوم /الأحد/.
جدير بالذكر أن "بارلير" هي شبكة اجتماعية انتقل إليها العديد من مؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد حظرهم من منصات مثل "تويتر"، وتم من خلال التطبيق مشاركة خطط الاحتجاجات في واشنطن التي انتهت باقتحام مبنى "الكابيتول".
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