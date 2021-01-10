RealSense ID.. تقنية جديدة للتعرف على الوجوه من ”إنتل”

أطلقت شركة ”إنتل“ الأمريكية المتخصصة في إنتاج المعالجات، أحد الحلول التقنية الثورية في مجال التعرف على الوجوه يعتمد على تقنية استشعار العمق، وتدعى ( RealSense ID).

وتعتمد هذه التقنية على محاولة تغيير موقع أعمال الكاميرا الخاصة بها نحو التعرف على الوجه الآمن عبر الجهاز أولا، بخلاف ما كان سائدا في البداية مع Kinect للتفاعل دون لمس.

ويعتمد RealSense ID على تقنية استشعار العمق من ”إنتل“ من أجل تحديد الوجوه والنظام الموضوع ضمن الشريحة المخصصة وعنصر الأمان الذي يشفر بيانات المستخدم ويعالجها.

وتمسح تقنية (RealSense ID) ملامح الوجه، وتتكيف مع وجوه المستخدمين بمرور الوقت، ويمكنها تفسير التغييرات في شعر الوجه، وتحديد كون شخص ما يرتدي نظارات أو أقنعة الوجه، إلى جانب العمل مع مجموعة متنوعة من ألوان البشرة المختلفة.

وتتوافر التقنية عبر وحدة يمكن دمجها في المنتجات الأخرى أو بصفتها جهازا طرفيا مستقلا يمكن توصيله بجهاز الحاسب، ويمكن استخدامه عبر مجموعة متنوعة من الإعدادات، مثل: أجهزة الصراف الآلي والسجلات والأقفال الذكية.

وتعمل تقنية استشعار العمق من ”إنتل“ منذ بضع سنوات، حيث ظهرت في حالات استخدام تجريبية تقنية، مثل إدخال وجهك في لعبة Fallout 4، والحالات الأكثر فائدة، مثل فتح جهاز حاسب محمول باستخدام Windows Hello.

وتعمل التقنية مع مجموعة متنوعة من ظروف الإضاءة، إلى جانب إجراء المصادقة في أقل من ثانية.

ووفقا لشركة إنتل، فإنها تعمل بشكل موثوق مع كل لون للبشرة، ويتوافر ملحق RealSense ID من إنتل للطلب الأولي الآن مقابل 99 دولارا، وتخطط إنتل لبدء الشحن في شهر مارس.