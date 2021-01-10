تويتر يعلق حساب نائب فرنسي بتهمة انتحاله شخصية ترامب... بماذا غرد

كشفت تقارير أن موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي علق، أمس السبت، حساب نائب فرنسي، بتهمة انتحاله شخصية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب على منصة التغريدات الشهيرة.

واستبدل النائب الفرنسي، واكيم سون فورغيه، صورة حسابه الشخصي واسم المستخدم الخاص به بصور دونالد ترامب أثناء التغريد باسم الرئيس المنتهية ولايته، وذلك بعد أن علق "تويتر" حساب الأخير بشكل دائم، بحسب وكالة أنباء الأناضول التركية.

وتزعم صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن واكين سون فورغيه كتب سلسلة من التغريدات باسم الرئيس الأمريكي، بما في ذلك واحدة كتب فيها كلمة طلب النجدة "HELP".

وأدى تصرف سون فورغيه إلى تعليق حسابه الخاص على "تويتر".

ويزعم فورغيه أن حسابه على "تويتر" تعرض للاختراق، وأنه ليس من قام بانتحال شخصية الرئيس الأمريكي.

ولفتت الصحيقة إلى أنه سبق للنائب الفرنسي، الذي يمثل المواطنين الفرنسيين في سويسرا وليختنشتاين في الجمعية الوطنية، أن انتحل شخصية الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عبر "تويتر"، في شهر شهر نيسان/ أبريل.

وعلى مدار عدة ساعات، تم استخدام الحساب المزيف لماكرون لنشر العديد من الرسائل، بما في ذلك رسالة يعبر فيها ماكرون عن اتفاقه الكامل مع تصريحات ترامب المثيرة للجدل، حول دور الصين في انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

كما لعب واكيم سون فورغيه دورا في شهر فبراير/ شباط 2020 من العام الماضي في إزالة اسم بنيامين غريفو من منصب عمدة باريس، بعد نشره مقاطع فيديو مصورة.

وأعلن موقع "تويتر"، الجمعة، إيقاف الحساب الرسمي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيا "خوفا من خطر إثارة مزيدا من العنف".

وقالت الشركة في بيان: "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

ونشر ترامب، عشية يوم الجمعة، تغريدة على تويتر هي الأولى بعد ساعات من تجميد حسابه لانتهاكه قواعد الاستخدام.

وتضمنت التغريدة مقطع فيديو أدان فيها الرئيس الأمريكي أعمال العنف في مبنى الكابيتول، مؤكدا أنه سيركز على تسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 كانون الثاني/يناير.

وجمد "تويتر"، الأربعاء، حساب الرئيس الأمريكي على منصته لمدة 12 ساعة وهدد بغلقه نهائيا إذا واصل انتهاك قواعد الاستخدام المتعلقة بالنزاهة المدنية في إجراءات غير مسبوقة لجأ إليها موقع التواصل الاجتماعي بعد أعمال العنف التي شهدها الكابيتول، الأربعاء.

وقال تويتر في منشور: "نتيجة للوضع العنيف غير المسبوق والمستمر في العاصمة واشنطن، فقد طلبنا من دونالد ترامب إزالة ثلاث تغريدات نشرت في وقت سابق اليوم بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية"، محذرا من أنه "إذا لم تتم إزالة التغريدات، فسيظل الحساب مغلقا".