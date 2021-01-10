أسعار بى واى دى f3 بعد الزيادة الأخيرة في مصر

تعتبر السيارات الصينية هى الأكثر مبيعا فى السوق المحلى المصرى، لعدة أسباب، أهمها السعر المنخفض وتوافر قطع غيارها بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع لشركاتها المختلفة.

وتميزت فى الفترة الأخيرة إحدى السيارات الصينية فى السوق المصرى وهى بي واي دي F3 ، موديل 2021 والتى تنتمى إلى فئة السيارات السيدان، وتم طرحها بفئة واحدة وهى المانوال.

وتستمد السيارة بي واي دي F3 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات ، سعة 1500 سي سي ، وينتج قوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة خماسي السرعات "مانيوال"، وتأتي السيارة بسعر 166 ألف جنيه في السوق المصرية.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي، التي تتسارع من وضع الثبات حتى 100 كم / ساعة في غضون 12.1 ثانية.

أما عن عناصر الأمان التى تحتويها السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 ، فهى ومنها وسائد هوائية وفرامل مانعة للانغلاق وتوزيع إلكترونى للفرامل EBD .

كما زودت السيارة ببعض التجهيزات الرياضية، وهي جنوط رياضية 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية وخلفية LED ، ومكيف هواء ، وباور ستيرنج ، وعجلة قيادة قابلة للتعديل.

ومن أهم الكماليات الأخرى، هي مرايات جانبية كهربائية وإيموبليزر إلكتروني للحماية من السرقة، ولوحة عدادات مضيئة LED، وزجاج أمامي مظلل، وزجاج أمامي وخلفي كهربائي، وغيرها.

أما عن أسعار السيارة بي واي دي F3 موديل 2021 ، فقد زادت 3 الف جنيه ، فكانت بـ 168 ألف جنيه وأصبحت الآن 171 ألف جنيه.