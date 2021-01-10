نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Huawei P40 Pro في السعودية والدول العربية وأهم مواصفات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Huawei P40 Pro في السعودية والدول العربية، أطلقت شركة هواوي هاتفها هواوي بي 40 برو والذي يحمل مواصفات هائلة بسعر منافس وإمكانياته التي تجعله منافساً للعديد من الهواتف الذكية الرائدة الآخرى كهواتف سامسونج وآيفون ومن خلال المقالة سنتعرض سعر هاتف هواوي بي 40 pro في السعودية وبعض الدول العربية وأهم مواصفات الهاتف.

مواصفات هاتف هواوي بي 40 برو

يأتي حجم الهاتف بوزن 209 جرام مع أبعاد 2×72.6×8.95 ملم. الهاتف مصنوع من الزجاج والمعدن الألمونيوم. يدعم الهاتف شريحتي إتصال من نوع نانو سيم. الهاتف يدعم الأتصال على المدى القريب. يدعم الهاتف شبكات الجسل الثاني وحتى الجيل الخامس 5G. شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.58 بوصة ودقتها تبلغ 1200×2640 بكسل، والشاشة تأتي بثقب مزدوج وإنحناء بجوانب الشاشة. ذاكرة الهاتف الداخلية تأتي بسعة 256 جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت، مع إمكانية زيادة السعة التخزينية من خلال كارت ميموري حتى 256 جيجا بايت والذي يتم وضعه في مكان الشريحة الثانية. الهاتف يأتي مقاوماً للغبار والماء حتى نصف ساعة. الكاميرا الخلفية للهاتف بارزة رباعية 50+12+40+ Tof 3D تعمل الكاميرات الأربعة على التثبيت البصري والتقريب البصري والتصوير الواسع وعزل البورتريه. أما الكاميرا الأمامية ثنائية 32 ميجا بكسل بعدسة F\2.2 والكاميرا الثانية عبارة عن IR TOF 3D لعزل البورتريه أثناء التصوير ويصمة الوجه بفضل IR، وتدعم الكاميرا الأمامية أيضاً التصوير بجود الـ 4K بجودة 2160 بكسل. الهاتف يدعم تصوير بجودة الـ 4K بدقة 2160 بكسل وتصوير FHD بدقة 1080 . معالج الهاتف Kirin 990 5G بتكنولوجيا 7 نانو، أما المعالج الرسومي Mali-G76 MP16. الهاتف به ميكروفون ثانوي يعمل على عزل الضوضاء أثناء أستخدام الهاتف بشكل عام، كما أن الهاتف يدعم 3 مايك. الهاتف يدعم مستشعرات الأمن والحماية كمستشعر البصمة ويدعم أيضاً 3D Face Unlock. يدعم الهاتف Sound Booster الذي يقوم بتحويل الهاتف إلى ميكروفون وإخراج الصوت من خلال سماعات البلوتوث. يدعم الهاتف منفذ الـ USB من نوع Type C. بطارية الهاتف تأتي بسعة 4200 مللي أمبير كما تدعم ميزة الشحن الرسع بقوة 40 وات والشحن اللاسلكي بقوة 27 وات واللاسلكي العكسي بقوة 27 وات. نظام تشغيل الهاتف Android 10 معواجهة EMUI 10.1. الهاتف متوافر في الأسواق باللون الأسود والأزرق والأبيض والفضي والذهبي.

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سعر Huawei P40 Pro في السعودية والدول العربية