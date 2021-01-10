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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات جدولة رسائل الواتساب على هواتف الأيفون والأندرويد في المقال التالي
عمر شويل - جدة بعد الإعلان عن التحديث الأخير عن تطبيق الواتساب، يمكن استخدام المميزات الجديدة التي تم الإعلان عنها، ما زال التحديث الأخير يشمله بعض النواقص التي رغب مستخدميه فيها وهي جدولة بعض الرسائل، فإذا كنت تريد أن تتذكر أن ترسل تهنئة لشخص ما في عيد ميلاده أو ترغب فقط في إرسال رسالة خلال ساعات العمل فإن جدولة الرسائل تساعد كثيراً، وهناك طرق لجدولة الرسائل على الواتساب على كل من هواتف الأندرويد والأيفون لكن كليهما حل بديل لأن هذه الميزة غير مدعومة رسمياً على التطبيق المملوك لشركة فيسبوك.
كيفية جدولة رسائل الواتساب على الأندرويد :
يتم جدولة رسائل الواتساب للأشخاص من خلال استخدام عدداً من التطبيقات المختلفة التي تساعد تطبيق الواتساب، ومن أهم هذه التطبيقات التي يتم الاستعانة بمساعدتها هو تطبيق skedit وهو يؤدي المهمة بشكل مثالي، لذلك اتبع هذه الخطوات لمعرفة كيفية جدولة رسالة واتساب على الأندرويد.
- انتقل إلى متجر جوجل google play – قم بتنزيل وتثبيت skedit – افتح التطبيق – وسجل البيانات المطلوبة.
- وبمجرد تسجيل الدخول – انقر فوق واتساب في القائمة الرئيسية لتطبيق skdit – وامنحه الأذونات المطلوبة وانقر فوق تمكين إمكانية الوصول enable accessibility – ثم skedit -التبديل إلى استخدام الخدمة use service – السماح aliow
- بعد ذلك عد للتطبيق وأضف المستلم – وادخل رسالتك المرغوبة – واضبط تاريخ ووقت الجدول وحدد ما إذا كنت ترغب في تكرار الرسالة المجدولة أم لا
- وسوف تجد أيضاً اختيارات من بينها اسالني قبل الإرسال ask me before sending -اضغط عليها لتأكيد رسالتك فيما بعد
- وعندما يصل يوم ووقت رسالتك المجدولة، ستتلقى إشعاراً على هاتفك يطلب منك إكمال الإجراء، انقر فوق إرسال وسترى رسالتك المجدولة يتم إرسالها في الوقت الفعلي
كيفية جدولة رسالة واتساب على آيفون :
ومن الجدير بالذكر أن استخدام تطبيق الواتساب على هاتف الأيفون يختلف تماماً عن تطبيق الأندرويد، حيث لا يتوفر أي تطبيق تابع لجهة خارجية على نظام ios، ويتم ذلك وفقاً للإرشادات الأخيرة من خلال جدولة رسائل واتساب، أو من خلال اتباع بعض الخطوات من خلال مختلف الطرق التي يتم القيام بها عبر نظام الأيفون للقيام بهذه العملية، وذلك من خلال اختصارات سيرى siri shortcuts وهو تطبيق من أبل يعتمد على الأتمتة لإرسال رسالة واتساب الخاصة بك في الوقت المحدد ومن خلال هذا المقال نعرض كيفية القيام به عبر هذا المقال.
- انتقل إلى متجر التطبيقات وقم بتنزيل تطبيق shortcuts على جهاز أيفون وافتحه
- حدد علامة التبويب الأتمتة automation في الأسفل
- اضغط على أيقونة + في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على إنشاء أتمتة شخصية create personal automation
- بعد ذلك انقر فوق الوقت واليوم الذي ترغب بجدولة الرسالة فيه ثم انقر فوق التالي
- انقر فوق إضافة إجراء add action ثم اختر كتابة نص text واكتب رسالتك المرغوبة مثل عيد ميلاد سعيد
- بعد الانتهاء من إدخال رسالتك انقر فوق الرمز + وابحث عن اسم تطبيق whatsapp واختر جهة الاتصال المرغوبة واضغط على تم
- وعند حلول الوقت المحدد ستتلقى إشعاراً من تطبيق shortcuts اضغط تأكيد لإرسال الرسالة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالخطوات جدولة رسائل الواتساب على هواتف الأيفون والأندرويد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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