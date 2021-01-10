نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة العفاسي عبر القمر الصناعي نايل سات وأبرز مميزات وأناشيد القناة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث أغلب المسلمون في جميع أنحاء الوطنت العربي بل والعالم أجمع عن تردد قناة العفاسي ،وهي أحد القنوات الدينية التي انتشرت بسرعة فائقة في العالم العربي منذ أول إنطلاقها، فهي توفر الكثير من الأناشيد الدينية والابتهالات بصوت الشيخ مشاري راشد بن العفاسي خطيب وزير الأوقاف بدولة الكويت، ومن خلال موقعنا اليوم سوف نوضح لكم تردد 2021 Alafasy TV والمزيد من التفاصيل التي تخصها.

أناشيد قناة العفاسي

تُقدم هذه القناة مجموعة مُميزة من الأناشيد الدينية ومنها ما يلي:

أنشودة إلهي.

أنشودة رتل معي.

ملك تدين له الملوك.

الأرض لله.

ألا أيها المأمول في كل ساعة.

أضفيت.

أنشودة سكة تانية.

قصيدة لا حول ولا قوة إلا بالله.

مع الحبيب.

قصيدة حالنا مع القرآن.

محمد خير الشمائل.

قصيدة إلهي إذا ضاع عمري.

مميزات قناة العفاسي

يسعى العديد من الأشخاص إلي استقبال تردد قناة العفاسي فهي قناة دينية تسعى لتقديم محتوى هادف ومفيد للأمة الإسلامية بأكملها في العالم ومن أبرز مميزاتها ما يلي:

تسعى لنشر الوعي والأخلاق في كافة المجتمع الإسلامي وتدعو للتمسك بتعاليم الدين الإسلامي.

تنصح المسلمين بالحكمة والموعظة الحسنة وتدعوهم للتسامح والمغفرة والتراحم.

تلتزم بكافة المعايير الدينية والأخلاقية والإنسانية.

تستخدم أفضل الأجهزة الخاصة بتقديم محتواها لكي تُعرضه بصورة واضحة وصوت نقي.

قناة مجانية يُمكن لأي شخص استقبالها على الأجهزة الخاصة به دون دفع أموال.

تردد قناة العفاسي

يسعى الكثير من الأشخاص لاستقبالها للاستفادة بكل ما تعرضه من محتوى هادف ومفيد، لذا سوف نذكر لكم ترددها الذي يمكن استقباله بكل سهولة عبر القمر الصناعي نايل سات:

التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ 10727 أفقي 27500 5/6 10977 أفقي 27500 3/4 10758 أفقي 27500 3/4

يذكر أن بمجرد ظهور القناة وقد حققت نجاحاً كبيراً واستطاعت أن تحظى بعدد متابعين من جميع أرجاء الوطن العربي.