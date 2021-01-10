تردد أبوظبي الرياضية الجديد AD SPORTS HD 1-2 2021 // الناقلة الرجاء والإسماعيلي اليوم

عمر شويل - جدة تردد أبوظبي الرياضية الجديد يبحث عنه عشاق فريقي النادي الإسماعيلي المصري والرجاء البيضاوي المغربي، لمتابعة مباراة العودة في الدور نصف النهائي في البطولة العربية للأندية الأبطال “كأس الملك محمد السادس”، والمقرر أن تلعب في مدينة مراكش، بعد أن قررت اللجنة المنظمة للبطولة نقل المباراة من الدار البيضاء إلي مراكش بسبب سوء الأحوال الجوية، وهطول الأمطار بغزارة على المدينة مما سبب أضرار كبيرة لملعب المباراة، وصعوبة أقامة المباراة في مثل هذه الأجواء المناخية الصعبة، القناة أهم قناة رياضية عربية الآن.

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موعد مباراة الإسماعيلي ضد الرجاء في البطولة العربية

تقام مباراة العودة غداً الإثنين الموافق 2021/01/11، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبوظبي، وتنقل المباراة عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية الأولى، وكان الإسماعيلي قد فاز في لقاء الذهاب بالإسماعيلية بهدف دون مقابل، والتعادل يكفيه للعبور إلي النهائي أو الهزيمة بفارق هدف، غير نتيجة واحد صفر التي إذا انتهت بها المباراة سيحتكم الفريقين إلي لعب ركلات ترجيحية.

تردد أبوظبي الرياضية المحدث

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل تويتر، عن تعين الحكم العراقي مهند قاسم، لإدارة المباراة، ويعتبر الحكم العراقي من الحكام الجيدين في الوطن العربي، ويحظى بثقة الفريقين وكان الإسماعيلي قد أحتج على نقل المباراة من الدار البيضاء إلي مدينة مراكش، ولكن الاتحاد العربي رفض الاحتجاج وقال أن النقل جاء بسبب ظروف قهرية خارجة عن إرادة نادي الرجاء المغربي.