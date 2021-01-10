نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على هاتف iPhone 8 Plus ذو المواصفات الممتازة ومميزاته وسعره في الدول العربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة iPhone 8 Plus هو هاتف من الهواتف الحديثة التي أطلقتها شركة أبل المحترفة منذ فترة قريبة، حيث أصبحت هذه الشركة من أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية، ويتميز هذا الهاتف بعدة أشياء مهمة حيث يحتوي على معالج سداسي النواة مع وجود معالج رسومي، وهو من الهواتف المقاومة للماء والغبار ومصنوع من الألومنيوم والزجاج الممتاز، ويتوفر لهذا الهاتف اللون الرمادي والفضي والأحمر والذهبي، ويعتبر من الهواتف التي تكون في مقدرة معظم الناس عند شرائه، واليوم سوف احدثكم على أهم مواصفات هاتف iPhone 8 Plus ومميزاته وعيوبه والأسعار المتوفرة له.

مواصفات هاتف iPhone 8 Plus

هاتف iPhone 8 Plus له العديد من المواصفات الخاصة التي تمنحه القيمة بين منافسيه وهذه المواصفات هي:

يحتوي الهاتف على شريحة إتصال واحدة من نوع نانو سيم. يزن الهاتف 202 جرام. تأتي بطارية الهاتف بسعة 2691 مللي أمبير. يدعم معالج سداسي النواة من نوع (Apple A11 Bionic (10 nm، مع وجود معالج رسوميات من نوع Apple GPU ثلاثي النواة. يتوفر لهذا الهاتف عدة ألوان منها اللون الذهبي واللون الرمادي واللون الفضي واللون الأحمر. مصنوع جسم الهاتف من الألومنيوم وفي الأمام والخلف مصنوع من خامة الزجاج. يتميز الهاتف بمقاومته للماء والغبار. تأتي شاشة الهاتف بقياس 5.5 بوصة من نوع Retina IPS LCD، وتتميز بدقة عرض 1920×1080 بكسل. يأتي الهاتف بأبعاد 158.4 × 78.1 × 7.5 مم. الكاميرا الخلفية للهاتف مزدوجة حيث تأتي الكاميرا الأولى بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/1.8, 28mm، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.8, 57mm ومزود بفلاش رباعي من نوع ليد. تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 7 ميجا بكسل بفتحة عدسة f/2.2, 32mm. يدعم الهاتف شبكات الجيل الرابع. تحتوي الشاشة أيضاً على طبقة حماية ضد الخدوش من نوع oleophobic coating. يدعم هذا الهاتف نظام تحديد المواقع العالمي الـ GPS بإصدارات A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS. يدعم الهاتف الاتصال بالواي فاي بترددات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot يدعم أيضاً بلوتوث. لا يدعم نظام راديو FM. يحتوي على نظام بصمة الإصبع وبصمة الوجه. يحتوي على تقنية اتصال الـ NFC. يدعم منفذ للشحن والتوصيل من نوع 2.0. لا يدعم منفذ توصيل سماعات الأذن 3.5 مم. يتوفر لهذا الهاتف إصدارين حيث أن الإصدار الأول يأتي بذاكرة صلبة بسعة 64 جيجابايت، والإصدار الثاني يأتي بذاكرة صلبة بسعة 256 جيجابايت. لا يدعم تركيب ذاكرة خارجية مثل الكارت الميموري.

مميزات هذا الهاتف

يحتوي الهاتف على ميزات جيدة ومستحبة لدي الكثير وهي كما يلي:

الهاتف يدعم خاصية ال NFC. تعمل شاشة هذا الهاتف بتقنية اللمس ثلاثي الأبعاد. الهاتف مزود بقارئ للبصمة مدمج مع زرار الـ Home. يأتي هذا الهاتف بخاصية المقاومة للماء بشهادة IP68. يدعم نظام تحديد المواقع GPS العالمي A-GPS, GLONASS. يحتوي على ذاكرة عشوائية 3 جيجا رام مع ذاكرة تخزين داخلية 64 أو 256 جيجا بايت.

عيوب الهاتف

عيوب هذا الهاتف ليست كثيرة للغاية مثل الهواتف الأخرى وهي كالتالي:

الهاتف لا يدعم منفذ لتركيب ذاكرة خارجية. بطارية الهاتف لا تستمر وقتاً طويلاً مثل الهواتف الأخري. لا يدعم منفذ USB. لا يدعم الهاتف نظام الإذاعة ( الراديو ). السعر مرتفع. بطارية الهاتف غير قابلة للازالة. شاشة الهاتف ليست بجودة +FHD.

أسعار هذا الهاتف في الدول العربية

تعرف هنا على سعر الهاتف في بعض الدول العربية وهي كما يلي: