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عمر شويل - جدة زين تعلن عن وظائف إدارية شاغرة لحملة المؤهلات، بسبب تفشي مرض كورونا في دول العالم أجمع قامت بعض الدول بالاضطرار إلى تسريح عدد كبير من الموظفين في جميع الشركات، وذلك بسبب الأسباب الاقتصادية التي تمر بها البلاد ومتأثرةً بها جميع الشركات والوظائف بسبب الإغلاق الذي تم في الكثير من الدول، مما أدى في النهاية إلى حدوث بطالة كبيرة في حول العالم وبدأ يبحث الجميع عن الوظائف الشاغرة عبر مواقع الإنترنت.

وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

يبحث الكثير من الناس والمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن الوظائف الشاغرة في الشركات، وتزامنًا مع هذا فقد أعلنت شركة زين عن عدد كبير من الوظائف الإدارية التي تخص حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وأيضًا شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، والماجستير والبكالوريوس، موضحة ً بذلك أن العمل في هذه الوظائف سوف يكون سيكون في مقر الشركة في مدينة الرياض.

وفي خلال إعلان شركة زين السعودية للاتصالات قد حددت الوظائف التي ستكون شاغرة والتي يتم العمل بها في مدينة الرياض وذلك عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، وقد حددت مسميات الوظائف كالتالي:

أخصائي التقارير

يشترط في المتقدم لتلك الوظيفة أن يكون من حملة بكالوريوس إدارة الأعمال أو ماجستير متخصص في إدارة الأعمال.

وكيل مبيعات عبر الهاتف

يشترط المتقدم في هذه الوظيفة أن يكون حاملًا لشهادة الثانوية العامة أو أي دبلومة في تخصص ذو صلة بذلك.

طريقة التقديم في وظائف شركة زين

قامت شركة زين السعودية للاتصالات بالإعلان عن كيفية التقديم للوظائف الشاغرة في شركتها، وأوضحت أن التقديم كان متاح من يوم السابع من شهر يناير الجاري وحتى يوم 21 من شهر فبراير القادم، وأكدت على أنه يجب على جميع المتقدمين لهذه الوظائف أن يقوموا بالالتزام بجميع الشروط التي قامت الشركة بالإعلان عنها.