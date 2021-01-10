نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات Oppo A92s الجديد اخر إصدار شركة أوبو العالمية أوبو a92s في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات Oppo A92s الجديد اخر إصدار شركة أوبو في الفترة الأخيرة كشفت شركة أوبو للموبايلات عن أخر اصدارتها لهاتف أوبو الاحدث والجديد a92s عبر موقعها الرسمي منذ وقت قصير، وقد أوضحت شركة أوبو بأن الهاتف الجديد سوف ينطلق بالأسواق بمواصفات جديدة أكثر دقة وتميز عن الإصدارات السابقة، فهو مزود بكاميرا رباعية في الخلف، فضلاً أن سعة البطارية أكبر، إلى جانب أن الإصدار الجديد له مدعم بالشحن السريع، ويدعم أنواع مختلفة من الشبكات 5G، وذات وحدة تخزيت داخلية تصل إلى 128 جيجا بايت، ومتاح أيضاً إمكانية إضافة كارت ميموري، ويعمل الجهاز بأنظمة الاندرويد الحديثة، ونحن هنا اليوم لنستعرض عليكم أبرز مواصفات إصدار أوبو a92s الجديد.

سعر ومواصفات Oppo A92s الجديد اخر إصدار شركة أوبو

جاء الإصدار الجديد بوحدة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، ومتوفر به 6 رام 6 جيجا وكذلك رام 8 جيجا.

يدعم الهاتف اندرويد 10 الجديد.

مزود بكاميرا أمامية ثنائية وبجودة عالية ودقة 16 ميجا بيكسل، للتمتع بصور وفيديوهات عالية الجودة.

الجهاز مزود بكاميرا رباعية خلفية بدقة كبيرة ذات 48 ميجا بيكسل للكاميرا الأولى، أما الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل وهي

كاميرا مخصصة للصور العريضة، والكاميرا الثالثة جاءت بدقة تصوير 2 ميجا بيكسل ومتخصصة بماكرو للتصوير بالقرب،

أما بالنسبة للكاميرا الرابعة في خاصة بالعزل وذات دقة 2 ميجا بيكسل.

زر الباور الموجود بالجهاز يعمل ببصمة اليد، فضلاً عن أن الشاشة تعمل ببصمة الوجه أيضاً.

الهاتف متوفر بأجمل الالوان ومنها اللون الكحلي والأبيض والبنفسجي الأنيق الوان جذابة ساحرة.



سعر أوبو a92s الجديد

بالنسبة لسعر الإصدار الجديد لهاتف أوبو a92s، بما يحمله من إمكانيات جديدة عالية الجودة تعتبر دقة كبيرة وأعلى جودة للإصدارات السابقة للهواتف الذكية، وتحمل سعر موحد، لذلك اهتمت شركة أوبو أن تقدم الهاتف الجديد بسعر مناسب، حيث أن السعر العالمي له 290 دولار، أما بالنسبة لسعره بالأسواق السعودية بحوالي 1180 ريال، أما بالسوق المصري فحقق سعر 4950 جنيه مصري، أما في الإمارات فقد تداول الجهاز الجديد بالأسواق 1160 درهم، والجميع أشاد أن السعر المطبق لإصدار a92s الجديد مناسب مع إمكانيات الجهاز وما يحمله من تطويرات جديدة.