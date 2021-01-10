نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جديدة لشحن جواهر فري فاير 2021 والحصول علي آلاف الجواهر والجوائز مدي الحياة في المقال التالي
عمر شويل - جدة لعبة فري فاير، لقد أخذت اللعبة شهرة كبيرة في الأعوام الماضية، فقد بلغ عدد تحميل لعبة فري فاير علي الأجهزة الزكية إلي 500 مليون تحميلاً فأكثر، وهذا ما يدل علي أن اللعبة تحميل الكثير من الانبهار والمهارات التي تجذب الجميع إليها فبالتالي يقبل عليها الكثير من الكبار والصغار، حيث إن في الفترات الأخيرة، انتشر التساؤلات علي مواقع التواصل الاجتماعي الصغري عن كيفية شحن جواهر فري فاير مجانا وبطريقة جيدة، والذي حدث أنه قد قامت بعض المواقع الغير صادقة عن شحن جواهر فري فاير، وعند الدخول إليها تسبب في الذي الكثير من هواتف الجوال إلي التهكير وغلق جميع الحسابات الخاصة باللعبة، لذا قد وفرنا لكم من خلال موقعنا هذا موقع “ثقفني الإخباري” كيفية شحن جواهر فري فاير بطريقة صحيحة.
شحن جواهر فري فاير بطريقة ID
شحن جواهر فري فاير من أكثر الأمور الهامة في اللعبة، حيث يتسائل الكثير عن طريقة شحن جواهر فري فاير بطريقة صحيحة، ويعد شحن جواهر فري فاير من خلال ID هي افضل طريقة استخداما للاعب وتعد أسهل وأبسط طريقة للاستخدام، ويمكن للاعب شحن جواهر فري فاير free fire عن طريق الحساب الخاص باللعبة، من خلال داخل Garena free fire، ويمكن للاعب معرفة ID الحساب الخاص باللاعب.
طريقة شحن جواهر فري فاير free fire
- يمكنك الضغط علي مكان الجواهر الموجودة اعلي اللعبة داخل فري فاير free fire، وستظهر إليك علي شكل جوهرة لونها ازرق وتكون قيمتها بالون الأصفر.
- بعد ذلك يمكنك الانتقال علي الصفحة الرسمية للعبة فري فاير free fire لكي تختار منها كمية شحن الجواهر التي ترغب في الحصول عليها.
- ويمكنك تحديد المبلغ المالي التي تريد دفعة.
- يمكنك اختيار كمية الجواهر التي ترغب بها، ونحظر المبتدئين باختيار القليل من الجواهر لدفع القليل من المال للتجربة أولاً.
- يمكنك دفع المبلغ من خلال الدخول علي جوجل بلاي الخاص بحسابك.
- يمكنك إدخال حساب الجميل الخاص بك، ومن خلاله سوف تصل لك رسالة، لان من دون الجيميل لن تتمكن من شحن الجواهر التي ترغب بها.
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