نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض باقات و أكواد شبكة DU دو للاتصالات والأنترنت الموفرة والدولية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شركة دو للاتصالات في الأمارات العربية المتحدة أعلنت الشبكة عن عروض باقات شبكة DU دو للاتصالات، عن عروض بداية من يناير 2021 على عروض الباقات للجوال الجديدة والتي تنافس بها في مجال الاتصالات للجوال المحمول وهي عبارة عن باقتين باقة الدفع المسبق وباقة الدفع المؤجل.

باقة الدفع الآجل في شبكة du

يتمتع العميل من خلال شبكة du دو للاتصالات بامتيازات عديدة من خلال باقة الدفع الآجل فيستفيد بالكثير من الدقائق المجانية للاتصال وبيانات الهاتف والكثير من العروض وبها وهي مقسمة لأربع باقات.

باقة 150 درهم في شبكة du

تعطيك باقة ال120 درهم 300 دقيقة تمكنك استخدامها داخل الشبكة أو لأي شبكة جوال آخرى مع إضافة 6 جيجا بايت تستخدمهم للإنترنت وهي تعتبر أرخص الباقات.

باقة 250 درهم

تسمح لك باستخدام 600 دقيقة أي ضعف الباقة السابقة تستخدمها للاتصال والإنترنت فالدقائق يمكنك استخدامها لجوالات داخل الشركة وخارجها مع استخدام 18 جيجا بايت للإنترنت للجوال.

باقة 450 درهم أماراتي لشبكة du دو

تسمح لك الباقة باستخدام 1200 دقيقة للاتصال لجميع شبكات الجوال و25 جيجابايت أنترنت جوال.

باقة 1000 درهم

وهي باقة مميزة وعروضها موفره فتوفر لك باقة 1000 درهم 2500 دقيقة و100 جيجا بايت إنترنت للجوال.

باقات الدفع المسبق في شبكة du

وهي مقسمة إلى باقات صغيرة وموفره باقة 35 درهم توفر 500 ميجا بايت أنترنت.

باقة 50 درهم وتوفر ضعف باقة 35 درهم وهي تعطي 50 دقيقة و750 ميجابايت إنترنت.

عروض دو للإنترنت

فقد خصصت شركة دو الكود #11*135* يمكن للعميل من خلال هذا الكود هو تحديد ما سيتم استخدامه يوميا وتفعيل استخدام 2 درهم يومي لاستخدام باقة الإنترنت أطول فترة ممكنة.

عروض دو للمكالمات الدولية

ونظرا لان دائما الأمارات بها الكثير من الوافدين والمغتربين فبذلك نحرص شركة دو علي العروض للمكالمات الدولية حتي يتم تواصل المغتربين والوافدين مع الأهل والأصدقاء خارج حدود الأمارات فقد خصصت كود خاص بالمكالمات الدولية #10*135* لعمل باقة المكالمات الدولية ومكالمات أضافية بداية من سعر الدقيقة 25 فلساً.

عرض انت تهمنا من شركة du دو

خصصت شركة دو للاتصالات عرض انت تهمنا للعملاء من زوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن فيمكن التأكد من الحصول علي المعلومات الصحيحة لصاحب الخط ويحصل علي رصيد أضافي 100% من أجمالي قيمة الرصيد وهي تعادل 20 درهم أماراتي أو يزيد المبلغ المذكور علي حسب قيمة الشحن وشرط أن يستخدم هذا الرصيد لمدة شهراً واحداً.

عرض الثلاثاء من شركة du

يعتبر يوم الثلاثاء هو من الأيام المسموح لها بالعروض الترفيهية وذلك يمكنك من خلال شركة دو شراء تذكرة سينما VOX والحصول علي الأخرى مجاناَ ويمكن تفعيل تلك الخدمة بإرسال رسالة نصية علي رقم 9979 وتكتب بها اشترك فيلم وتكلفة الخدمة 2 درهم.