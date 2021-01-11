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عمر شويل - جدة في الفترة الأخيرة زاد انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم كله، ولذلك زادت الخدمات الإلكترونية الكثيرة للمواطنين، حرصاً على أنظمة الدولة، وسلامة جميع المواطنين، ولذلك أعلنت الشركة القابضة المصرية للكهرباء رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء الشهر الجاري ٢٠٢١م، حيث يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء المستهلكة شهرياً بالاسم ورقم العداد، ومن الجدير بالذكر أن يمكن سداد قيمة الفواتير المستحقة للشركة بصورة إلكترونية للمواطنين بسهولة للغاية.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان فقط :

يجب الدخول على موقع وزارة الكهرباء المصرية ثم بعد ذلك الضغط على قسم الخدمات. يجب النقر على الاستعلام عن الفواتير. يجب على المواطن تحديد اسم المحافظة الخاصة به. ثم يجب ادخال الاسم ورقم العداد أيضاََ. ثم يجب على المواطن النقر على كلمة “الاستعلام “.

بالإضافة إلى ذلك يمكن للمواطنين دفع فاتورة الكهرباء المستهلكة، ومن خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم طرق دفع فاتورة الكهرباء ٢٠٢١م، ويمكن الدفع عبر فروع شركة الكهرباء المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، حيث أن يمكن الدفع من خلال شركات المحمول، أو مكاتب البريد المصري أيضا، أو عن طريق منافذ التحصيل الإلكترونية، حيث أن يمكن دفع فواتير الكهرباء المستهلكة من خلال، “مصاري، أمان، تمام، ضمان، فوري، سداد، ممكن “.

طرق سداد فاتورة الكهرباء المستهلكة ٢٠٢١م :

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء للشركات المختلفة :

يجب على المواطن الدخول على الموقع الرسمي الإلكتروني بالشركة التي تتبعها المكتوب على الفواتير المدفوعة. ثم بعد ذلك النقر على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة. يجب على المواطن تسجيل الدخول على الموقع بالاسم ورقم العداد أيضاََ. ثم الضغط على كلمة الاستعلام.

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإطلاق موقع يمكن من خلاله الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بطرق سهلة وبسيطة للغاية، حيث أن قمنا من خلال موقع ثقفني بسرد المعلومات والبيانات الخاصة بذلك، ولذلك قمنا بشرح طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان فقط، طرق سداد فاتورة الكهرباء المستهلكة ٢٠٢١م أيضاََ، ولذلك قمنا بعرض رابط الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الكهرباء المصرية.