نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الاثنين 11/1/2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر الدولار اليوم في مصر اليوم الاثنين 11/1/2021 والذي يستعلم عنه الكثير من الأشخاص بالأخص السادة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المدخرات في مختلف البنوك ويشهد سعر الدولار اليوم انخفاضا طفيفا في سعره أمام الجنيه المصري والذي يرجعه المحللين الاقتصاديين إلى فترة الإجازات التي تشهدها البلاد ووقف التعاملات البنكية والمصرفية في مختلف البنوك الرسمية والخاصة اليوم وغد وبعد غد بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والاجازات الرسمية الأسبوعية، و للتعرف على أسعار الجنيه المصري امام العملات العربية والأجنبية الأخرى تابع قراءتك للمقال.

سعر الدولار اليوم

شهدت المعاملات المصرفية اليوم تراجع في سعر صرف الدولار عن تعاملات يوم أمس حيث سجل الدولار الأمريكي سعر 15.63 جنيه مصري للشراء، وسجل 15.73 جنيه مصري للبيع وذلك وفقا للإحصاءات التي ذكرها البنك المركزي المصري.

ولم يسجل الدولار الأمريكي فقط تراجعا أمام الجنيه المصري بل تمكن الجنيه المصري من إحداث تصاعد طفيف في سعر الصرف الخاص به أمام مختلف العملات العالمية والعربية الأخرى أيضا، ومن جهة أخرى في سجل الدولار الأمريكي تراجعا أيضا في مختلف البنوك الأخرى ليسجل الدولار متوسط سعر صرف 15.64 جنيه مصري للشراء، 15.74 جنيه مصري للبيع، وذلك وفقا لاخر الدراسات التي تم إجراؤها على معاملات كافة البنوك المصرية الخاصة ليلة أمس.

أسعار الدولار اليوم

وجاء أعلى متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الأهلي اليوناني وأبو ظبي الإسلامي حيث سجل الدولار 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه سجل في بنك قناة السويس والإسكندرية و اتش اس بي سي والإمارات الوطني.

ومن الجدير ذكره أن الاستقرار النسبي الملحوظ الذي يشهده اقتصاد مصر خلال الفترة الحالية يرجع إلى اهتمام الجهات المعنية بضخ الاستثمارات وتنفيذها على أرض مصر، كما قامت الحكومة المصرية بتسديد كم كبير من المديونيات والمتأخرات الناتجة عن دعم الصادرات في خلال الفترة الربع سنوية الماضية والتي بلغت ما يقارب ال12 مليار و300 مليون جنيه مصري، كما أن زيادة الصادرات من المواد الغير بترولية إلى استقرار الاقتصاد المصري، والذي ارتفع بمعدل إيجابي بلغ 3.6% عن العام الماضي.

سعر الدولار اليوم في مصر

الإثنين 11 يناير 2021

البنك العربي الافريقي الدولي يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 15,65 جم

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB يقدم أقل سعر لبيع الدولار 15,69 جم