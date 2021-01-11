نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المغربية الرياضية “3” 2021 على النايل التردد الأرضي ومباراة الرجاء والإسماعيلي اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نال تردد قناة المغربية الرياضية 3 اهتمام واسع خلال لفترة الأخيرة سواء داخل المغرب أو في العديد من الدول العربية، خاصةً لدي الجمهور العاشق لمباريات كرة القدم، فهي قناة مفتوحة بدون تشفير تعمل على مدار أل24 ساعة، تقدم خدماتها بالتردد الجدد 2021 على القمر الصناعي نايل سات والتردد الأرضي، فهي تهتم بنقل أهم المباريات التي يشارك فيها المنتخب المغربية أو أحد الفرق المغربية في أهم البطولات الدولية والعالمية، كما أنها هي الناقل الرسمي لمباريات الدور المغربية الممتاز مباشر.

التردد الجديد لقناة المغربية الرياضية “3” 2021

القمر لصناعي :- نايل سات.

التردد :- 11476، 11513.

معامل الترميز :- 27500.

الاستقطاب :- V.

قناة المغربية الرياضية

تم إطلاقها في النصف الثاني من شهر سبتمبر 2006 من الدار البيضاء، وهي تابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، وتخصصت في الشأن الرياضي لتغطية الأحداث الرياضية المحلية والعالمية التي تشارك فيها المغرب، ودخلت المنافسة مع العديد من القنوت الرياضية العربية المفتوحة مثل “أبو ظبي الرياضية، قناة السعودية الرياضية، أون تايم سبورت، قناة بي إن سبورت الإخبارية” وغيرها من القنوات المتميزة في نقل محتوي رياضي متنوع، كما تقدم عدد من البرامج الرياضية الهادفة والمحفزة للنشاط الرياضي لدي الشباب المغربي.

أهم ما تنقلة القناة

الدوري المغربي للمحترفين.

كأس العرش.

مباريات كرة اليد في الدوري المغربي.

الدوري المغرب لكرة السلة.

مباريات دوري أبطال أفريقيا المشارك فيها فرق مغربية”تنقل على التردد الأرضي”.

كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

مباريات المنتخب الوطني المغربي.

أهم برامج القناة