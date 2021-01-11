”HP” تكشف النقاب عن الكمبيوتر المحمول ”Envy 14”

كشفت شركة ”HP“ النقاب عن الكمبيوتر المحمول ”Envy 14“ خلال معرض CES 2021.

ووفقا لموقع ”تومس غايد“، يحتوي جهاز Envy 14 الجديد على مزايا فائقة لمنافسة جهاز MacBook Pro M1، بما في ذلك معالج Intel القوي الجديد من الجيل الحادي عشر Intel Core، ورسومات Nvidia GeForce GTX 1650 Ti وشاشة 14 بوصة ذات مستوى احترافي تمنحك مساحة أكبر من أبل، ولوحة بقياس 13 بوصة مع معايرة ألوان مدمجة.

وجرى الإعلان عنه خلال معرض CES 2021، ويتوافر جهاز Envy 14 بسعر يبدأ من 999 دولارا، كما يقدم الجهاز قدرا كبيرا من التحكم في كل من الشاشة والنظام بأكمله حتى تتمكن من تحديد متى تحتاج إلى الطاقة الكاملة أو تحتاج إلى مزيد من الهدوء.

ويمكن أن تكون أروع ميزة في جهاز Envy 14 هي تقنية ”HP Enhanced Lighting“، والتي تستفيد من عناصر التحكم في الإضاءة في الشاشة لتحسين المظهر والرؤية في مكالمات الفيديو.

كما ابتكرت HP أيضا بديلا لـ AirDrop من آبل يسمى QuickDrop لجعل نقل الملفات بين جهازك المحمول وجهاز الكمبيوتر أمرا سهلا.

السعر

تقول HP أن Envy 2021 سيكون متاحا في يناير بسعر يبدأ من 999 دولارا. تشمل المواصفات المدرجة، معالج Core i5 من الجيل الحادي عشر، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 غيغابايت، وذاكرة تخزين 256 غيغابايت، إضافة إلى رسومات Nvidia GeForce GTX 1650Ti.

التصميم

يعد HP Envy 14 ثقيلا بعض الشيء إذ يبلغ وزنه 3.53 رطل، مقارنة بـجهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة الذى يبلغ وزنه 3 رطل.

لكنك تحصل على شاشة أكبر هنا بحجم 14 بوصة، وهي شاشة تعمل باللمس، ودقة 1920 × 1200 بكسل أقل من شاشة Retina الخاصة بجهاز MacBook Pro، لكن نسبة العرض إلى الارتفاع 16:10 من HP تتيح لك مشاهدة محتوى أكثر بنسبة 11٪ من ذي قبل.

الكاميرا

الآن بعد أن قضى الكثير منا الكثير من الوقت في مكالمات Zoom و Google Meet و Microsoft Teams، تضع HP المزيد من طاقتها في إنشاء تجربة صوتية ومرئية أفضل.

ويحتوي Envy 14 الجديد على زر تشغيل / إيقاف لكاميرا الويب والميكروفون على لوحة المفاتيح لضمان خصوصيتك.

وعلى الرغم من أن دقة كاميرا الويب تبلغ 720 بكسل فقط، فإنها اعتمدت علي تقنية ”HP Enhanced Lighting“، المصممة لتجعلك تبدو أفضل أثناء مكالمات الفيديو، كما يوجد زر تبديل بسيط على الشاشة يشير إلى تشغيل الأضواء.

إضافة إلى ذلك، يستخدم Envy 14 الذكاء الاصطناعي لتحديد الأصوات البشرية ويمكنه تلقائيا تصفية ضوضاء الخلفية

الأداء

ويتم تشغيل جهاز Envy 14 الجديد بواسطة أحدث معالج Intel Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 16 غيغابايت، كما يتوافر Nvidia GeForce GTX 1650 TI GPU عندما تحتاج إلى المزيد من الجرافيكس، ويوجد أيضا محرك أقراص الحالة الصلبة NVMe SSD بسعة 256 غيغابايت.

البطارية

تدعي ”HP“ أن Envy 14 يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى 16.5 ساعة، لذلك علينا أن نرى مدى جودة أداء الكمبيوتر المحمول في اختبار بطارية تصفح الويب. كما تعد ميزة Fast charge بأخذ الكمبيوتر المحمول من 0 إلى 50٪ من السعة في نحو 30 دقيقة، وهو أمر مثير للإعجاب.