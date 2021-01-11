مؤسس تليغرام يدعو للانتقال إلى أندرويد

دعا مؤسس تطبيق التراسل الفوري" تليغرام" بافل دوروف، مستخدميه للانتقال من نظام التشغيل iOS إلى أندرويد بغية الحفاظ على المعلومات المتاحة.

وقال "إن احتكار الثنائي " آبل" و"غوغل" يشكل أكبر خطورة على الحريات مقارنة بـ"تويتر"، إذ أن "آبل" بصفتها شركة كبرى باستطاعتها فرض قيود على دخول التطبيقات التي تستخدمونها. لذلك فإنني أدعو المستخدمين للانتقال إلى iOS و Android . فتلك خطوة أقل خطورة للحفاظ على تيار حر من المعلومات".

جاء ذلك في حديث أدلى به مؤسس تطبيق التراسل الفوري "تليغرام" بافل دوروف، بشأن تعليق أحد المستخدمين على حذف شبكة Parler من متجر App Store التابع لـ "آبل".

يذكر أن شركة "آبل" قامت في 9 يناير الجاري بحذف تطبيق Parler في متجر التطبيقات App Store.

وأشارت شركة " سي إن إن" التلفزيونية الأمريكية إلى أن تطبيق Parler تم إطلاقه كحل بديل لشبكات تواصل أخرى. وقد تمتع التطبيق بشعبية فائقة لدى أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية القيود التي فرضتها وسائل الإعلام الموالية للحزب الديمقراطي الأمريكي على مضمون المعلومات المنشورة عشية الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بلغ عدد المشتركين في شبكة Parler عشرة ملايين مستخدم.