نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر signal app تطبيق بديل عن الواتس آب بعد أنتشار تخوفات من تحديث الواتس في المقال التالي

عمر شويل - جدة signal app تم تداول المعلومات عن هذا التطبيق البديل للمحادثات بدلاً من الواتس آب الذي كان التصريحات المتداولة عنه بأن الشركة المصدرة للبرنامج سوف تقوم بتحديثات تكون بمثابة إجبار مستخدمين البرنامج بمعرفة كل ما يخص المعلومات علي هواتفهم سواء من الأسماء ومعلومات الاتصال التي تخصهم وسوف يكون هذا الخيار إجباري علي المستخدمين signal أعتبر بمثابة البديل الذي يؤدي المهام المتشابهة لبرنامج الواتس آب حيث أن تحديث وأتساب متداول الحديث عنه بأن الخطوة التي تتخذها الشركة المبرمجة له قد تتسبب في انزعاج المستخدمين بسبب أن هذه الخطوة اعتبرت بمثابة تدخل في خصوصيات المستخدمين تطبيق signal قد يكون بديل مريح عن برنامج الواتس آب لكن برما مستقبلياً تقوم الشركة المبرمجة بخطوات شبيهه بما قامت به الشركة المصدرة لواتس آب وتم وضع خاصية signal chat أيضاً في البرنامج الجديد كخطوة من خطوات البرنامج وربما هذا البرنامج يكو بديل الواتس آب

signal app وما هي مواصفات هذا البرنامج البديل لبرنامج whats app :-

كانت المعلومات المتداولة عن signal app تم تداول المعلومات عن هذا التطبيق البديل للمحادثات بدلاً من الواتس آب الذي كان التصريحات المتداولة عنه بأن الشركة المصدرة للبرنامج سوف تقوم بتحديثات تكونهذا التطبيق بأنه تطبيق مشفر خاصة بمميزات الاتصال والذي يكون بشكل مشفر ويتم تشغيل هذا التطبيق علي أنظمة ألأند رويد سواء علي هواتف سامسونج أو هواتف آي فون أو غيرها من الأنواع التي تعمل بهذا النظام وأيضاً الهواتف التي تعمل بأنظمة وآي أو أس وتم توفير نسخ من هذا التطبيق تتواكب مع أنظمة الأجهزة التي يطلق عليها أجهزة سطح المكتب للأنظمة الخاصة بأنظمة تشغيل geno links ، windows ، mak ، os .

تحديث واتساب وما هي العلاقة ما بين التحديث والبرنامج المصدر الجديد :-

كانت المعلومات المتداولة الخاصة بتحديثات تقوم بها الشركة علي البرنامج WHATS APP فيما يخص الخصوصيات والتي ستتطلب من المستخدمين بقبول بشكل إجباري إرسال كافة المعلومات الخاصة بأسماء وأرقام هواتف من يكونون علي هاتف المستخدم بالإضافة إلي قبول شرط تحديد الموقع وشرط ما هو نوعية الهاتف المستخدم كل هذه البيانات تسببت بإزعاج شديد لمعظم مستخدمي WHATS APP مما دفع شركة آخري لإصدار برنامج سيجنال حتي يكون البديل عن واتس آب .

تطبيق signal هل سوف يكون بديل الواتس آب وهل بالفعل سيكون أفضل من ناحية الخدمات :-

في الأيام التي مضت قام برنامج واتس آب بأنه طلب من المستخدمين الموافقة علي أن يقبلوا التحديثات التي تمت علي البرنامج الخاصة بكل من سياسة الخصوصية وربما في الغالب قام جزء كبير من المستخدمين بقبول هذه الشروط دون ن يقرئوا ما هي هذه الشروط ولكن في حالة أن هناك بعض المستخدمين قرئوا هذه الشروط الخاصة بالخصوصية سوف يكون قد عرف بأن الفرصة المعطاة للمستخدمين حتي الثامن من شهر فبراير القادم ليتم قراءة ما هي سياسة الخصوصية الجديد ولا بد من الموافقة عليه حتي تستمر خدمة برنامج WHATS APP للمستخدمين .

تحديث وأتساب وما هي الشروط الخاصة بسياسة الخصوصية التي تم وضعها من الشركة المبرمجة :-

الشرط الأول الذي تم وضعه هو أن يقوم المستخدم بالقبول بالسماح بجمع البيانات التي تخص الماليات .

يتم قبول شرط ثاني وهو الخاص بأن المستخدم يقوم بإندماجه مع المنتجات التي تم وضعها مع facebook .

قبول الشرط الثالث وهو أن يسمح مستخدم البرنامج بأن يعطي الصلاحية أكبر فيما يخص الأنشطة التجارية .

ذلك تم وضعه بالإضافة لكل ما يخص الصلاحيات الموضوعة من قبل علي برنامج WHATS APP .

سوف يتم تجميع بيانات كثيره من البرنامج ومنها العنوان الخاص IP وهو خاص بالمستخدم .

سوف يتم تجميع البيانات الخاصة برقم الهاتف الخاص بالمستخدم وصورة عن الحساب الخاص به .

يتم تجميع صورة عن كل ما يتعلق بأي مجموعة قد قام المستخدم بالانضمام لها علي البرنامج .

تجميع كل ما يخص بالمستخدم من تفاعلات قام بها مع الأحرين وغيرها من الشروط الكثيرة الموضوعة .

signal chat ما هو هذا التطبيق وفي أي وقت بدأ وما مدي الشهرة التي يحتلها هذا التطبيق :-

هذا التطبيق يحتوي علي مميزات المراسلات وأيضاً المحادثات مثله مثل برنامج WHATS APP وتم إضافة ميزة أنه يكون مفتوح لخاصية المصدر بعكس ما كان يقوم به واتس آب وتم دعم هذا التطبيق من مؤسسة لا تهدف للربح وكان كل مستخدمي تطبيقات سابقة بأنهم قد بدأوا يتعرفون علي هذا التطبيق حول العالم عندما أعلن المسئول عن الأمن القومي بأنه هذا التطبيق سيجنال هو التطبيق الذي سوف يستخدم في المحادثات وتم إضافة ميزة التشفير علي هذا التطبيق ولا يتيح بأن تكون المحادثات مخزنة بل يتم حذفها بشكل مباشر وذلك ما كان السبب في أنتشار وشهرة هذا التطبيق .

بديل الواتس آب وهل بالفعلي يعتبر أنه البديل الأفضل عن تطبيق WHATS APP :-

أعتبر هذا التطبيق الجديد بأنه التطبيق ذات الأفضلية عن برنامج واتس آب وذلك لاحتوائه علي خاصية التشفير التي تم ذكرها ويعتبر ذات أمان أعلي من برنامج واتس آب وأيضاً ما بين كل التطبيقات الخاصة بالتراسل بين المستخدمين حيث أن هذا التطبيق به أيضاً خاصية المصدر المفتوح كما أنه يمتلك خاصية الدعم الخاصة بالبرمجيات والتي معروفة باسم “OPEN WHISPER SYSTEMS” وهي مؤسسة معروفة بأنه لا تهدف لأي ربح .

بديل الواتس آب تطبيق سيجنال والميزة الموضوعة بهذا التطبيق بمثابة المبدأ الأساسي له :-

المبدأ الأساسي الذي تم وضعه كميزة أضافيه لهذا التطبيق هي ميزة الحفاظ علي خصوصية المستخدم لأن كل البيانات التي تخص هاتف المستخدم والتي يتم الوصول إليها من قبل أي برنامج لا يتم الربط بينها وبين الهوية الخاصية بالمستخدم عكس ما كان موجود في تطبيق واتس آب وهذه الميزة التي تم وضعها سترسل الشعور بالاطمئنان في نفوس مستخدمي تطبيق سيجنال .

signal app هل سوف يكون البديل المتاح والأفضل لبرنامج واتس آب هذا ما سوف يتم تقييمه في الأيام القادمة وهذا ما سوف يحكم به مستخدمي تطبيقات التواصل المستخدمة والمقارنة ما بينهما حيث يقوم تطبيق سيجنال بأنه ينسخ نسخة بشكل احتياطي من الرسائل المرسلة من المستخدم وما يخص الملفات التي تكون علي هاتف المستخدم ويتم وضعها داخل مجلد وليس في مكان تخزين سحابي أو داخل GOOGLE DRIVE مثلما كان يحدث مع تطبيق واتس آب .