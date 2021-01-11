نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية حماية حسابك في فري فاير من السرقة وخطوات الشحن المجاني free fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حماية حسابك في فري فاير من السرقة، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من الشكاوى والاستفسارات حول سرقة حسابات بعض المستخدمين في لعبة free fire، الأمر الذي أزعج الكثيرون، برغم أننا قد قمنا مسبقاً بالتنبيه على كل القراء الأعزاء عبر سلسلة مقالتنا عن فري فاير في موقعكم ثقفني بعدم وضع أية بيانات شخصية في عمليات الحصول على جواهر فري فاير free fire المجانية، ولكن هنا سنوضح لكم عبر الفقرات المتتالية بعض من الآليات والضوابط الجديدة التي تجعلك أمن مطلقاً في شحن جواهر فري فاير المجاني، في البداية سنوضح كيفية حماية حسابك من السرقة والنصب والية ضمان حسابك من الهكر والسرقة.

كيفية حماية حسابك في فري فاير من السرقة

يلجأ بعض المخترقون إلي بعض الحيل الذكية للحصول علي اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك، والتي بلا شك يستخدمهم لأعراض غير نبيله، مثل عمليات الاحتيال والنصب وكذلك إرسال الجواهر إلي حساباتهم الشخصية، حيث ارتفعت شكوي من يعلب هذه اللعبة في نهاية العام الماضي من سرقة حساباتهم عبر ID، حيث تعد طرق استرجاع حسابك من جديد أمر شاق وطويل يحتاج بذل مجهود كبير.

حيث تعد أكثر الطرق التي يستخدمها الكثيرون من معدومي الضمير في سرقة حسابات اللاعبين هي (الوسائط الاجتماعية) الكل يعلم أن لكل للاعب حساب مسجل في موقع التواصل الاجتماعي توتير أو فيس بوك أو كلاهما، من خلال سرقة حساب في (الوسائط الاجتماعية) الخاص بك يتمكن المخترقين الدخول إلي حسابك في لعبة فري فاير.

ضمان حماية حسابك من السرقة

هناك العديد من طرق النصب والاحتيال التي يقوم بها المحتالين، نذكركم فقط بأشهر الطرق التي يستخدمها المحتالين، في بداية الأمر يلجأ بعض المخترقون من إرسال إليك روابط تطلب منك التسجيل في حساب الفيس بوك أو توتير، حيث أن هذه الملفات مزيفة يتمكن من خلالها المحتال أن يتطلع علي حساب في الفيسبوك ومنه يتمكن من سرقة حسابك في فري فاير.



الطريقة الأخري التي يلجأ إليها المحتالين هي تحميل لعبة فري فاير مهكرة، حيث انتشر في الآونة الأخيرة تحميل لعبة فري فاير مهكرة، حيث أن هذه الطريقة التي يظن البعض أنها طريقة امنه للحصول على جواهر فري فاير ننبهم أنها من أخطر الطرق التي يؤدي إلي سرقة حسابك في اللعبة بطريقة مباشرة، ولكي تتمكن من شحن جواهر فري فاير دون التعرض للحظر أو الخطر يمكنك اتباع اربع طرق للشحن المجاني.

لذا نؤكد علي أبناءنا وأخواتنا ممن يلعبون هذه اللعبة gerana free fire أخذ الحذر جيدا في عملية شحن جواهر فري فاير بالطرق المجاني، كما يمكنك الان تسجيل تعليقك اسفل المقال لنساعدك اكثر في شحن الجواهر وضمان حماية حسابك في فري فاير من السرقة.