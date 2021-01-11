نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق سيجنال signal “كل ما تود معرفته عنه” في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية التخلص من واتساب للأبد عبر سيجنال، أصبحت هناك زيادة ملحوظة في عدد مستخدمي تطبيق سيجنال خلال الساعات القليلة الماضية، تصدّر التطبيق قائمة أشهر تطبيقات المراسلة الفورية مطلع العام الجاري ، بعد ذكره أغني رجل في العالم.

إيلون ماسك في تغريدته قائلا استخدم الإشارة

وفقًا لما ذكر بدأ الملايين من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي و 41.5 مليون متابع لرئيس Tesla على حسابه على Twitter في التفاعل مع التغريدة وتنزيل تطبيق المراسلة Signal، خاصة أنه يقدم ميزات خاصة تحمي بيانات مستخدميه، بعد نصيحة Elon Musk لاستخدامه بدلاً من الواتس اب إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تطبيق المراسلة Signal

ما هو تطبيق signal

Signal هو تطبيق بديل جيد لمن هم غاضبون من سياسة الخصوصية المحدثة في إلزامية لجميع مستخدميها في جميع أنحاء العالم، حيث أن أكثر منصات المراسلة شعبية ستشارك بيانات مستخدميها مع Facebook لأغراض إعلانية وتجارية، إذا كنت من أولئك الذين يفكرون في التخلي عن WhatsApp بشكل دائم، واستخدام Signal بدلاً من ذلك ، فنحن نراجع لك كيفية إنشاء حساب جديد على Signal، وكيفية إرسال الرسائل عبر المنصة

أولاً: كيفية تنزيل تطبيق سيجنال: تطبيق Signal متاح لجميع أنظمة التشغيل والأجهزة المحمولة ، وعلى عكس WhatsApp يتوفر تطبيق Signal أيضًا على أجهزة iPad، بالإضافة إلى Android و iOS و Windows و Linux و Mac.

كيفية الاشتراك في تطبيق سيجنال

1 بعد تثبيت التطبيق على هاتفك الذكي، افتحه وانقر على زر متابعة.

2 امنح التطبيق الأذونات اللازمة مثل الوصول إلى جهات الاتصال على هاتفك.

3 ادخال رقم التليفون وتأكيده.

4 عند التاكد من رقم الحساب اعمل تاكييد وانهي العملية.

كيفية إرسال الرسائل باستخدام تطبيق سيجنال

1. في الصفحة الرئيسية لتطبيق Signal ، انقر فوق رمز القلم في أسفل يمين الشاشة.

2. اختر جهة الاتصال التي تريد التحدث إليها ، وستظهر صفحة الدردشة الخاصة بها.

3. اكتب رسالتك واضغط على زر الإرسال، ويمكنك أيضًا إرسال رسائل وسائط بالنقر فوق الرمز (+).

4. يمكنك أيضًا إجراء مكالمات صوتية ومرئية من خلال النقر على أزرار الاتصال في نافذة الدردشة