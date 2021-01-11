نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بديل واتساب Whatsapp تطبيق سيجنال Signal مزايا التطبيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد تحديث شركة واتساب التطبيق في الآونة الأخيرة يطلب منك التطبيق الموافقة على تحديث سياسة الخصوصية الخاصة بتطبيق واتس اب WhatsApp على هواتف الأندرويد والأيفون، وبالطبع قام العديد من الأشخاص في الغالب على الموافقة على هذه الشروط من غير القراءة، أما إذا قمت بقراءتها فستعرف أنه سيكون أمام المستخدمين حتى 8 فبراير 2021 لقراءة الشروط الجديدة والموافقة عليها، وإذا لم يقبل المستخدمون الشروط الجديدة فسيتم حذف حساب واتساب الخاص بهم من على التطبيق بشكل نهائي.

شروط واتساب الجديدة سياسة الخصوصية

من الشروط الجديدة الخاصة بتطبيق واتساب والتي أثارت تساؤل الجميع وهي، جمع البيانات المالية الخاصة بمستخدمين التطبيق والاندماج بشكل أفضل مع مجموعة منتجات تطبيق فيسبوك، ومنح صلاحية أكبر مع الأنشطة التجارية بالاضافة إلى الصلاحيات الاخرى القديمة حيث يحتفظ تطبيق واتس اب العديد من البيانات مثل: عنوان الـ IP الخاص بالمستخدم ورقم الهاتف وصورة الحساب وطريقة استخدامك للتطبيق مثل المجموعات التي انضممت إليها في التطبيق والمحادثات التي تتم بينك وبين الأخرين وتفاعلك مع الآخرين وغيرها الكثير من البيانات، وهذا يعني أن هذه جميع هذه المعلومات وأكثر سيتم مشاركتها مع جميع منتجات فيسبوك والتى تشمل الانستجرام وربما منتجات أخرى، ويعتبر برنامج سيجنال Signal أحد أفضل برامج المحادثات في بداية 2021 وأفضل الخيارات الرئيسية لبرامج المحادثات لتمتعه بالعديد من المزايا، ونال الكثير من استحسان وترشيحات العديد من الخبراء.

تطبيق سيجنال Signal بديل الواتساب Whatsapp

تطبيق سيجنال Signal هو تطبيق محادثات وشات مثل الواتس أب وهو مفتوح المصدر عكس الواتساب ومدعوم من مؤسسة غير ربحية وقد بدأ العديد المستخدمين بمعرفة التطبيق بشكل كبير حول العالم عندما أعلن عميل وكالة الأمن القومى السابق منذ سنوات أن تطبيق Signal هو تطبيقه الذي يستخدمه في المحادثات لأنه يشفر البيانات ولا يتم يخزنها وبذلك يتيح لك حذفها في أي وقت ومن هنا بدأت شهرته، ثم تبعته المفوضية الاوروبية بعد فترة بعد أن نصحت موظفيها باستخدام التطبيق بأنه من أكثر التطبيقات الآمنة ليتم التواصل بها بين موظفي المفوضية، ومنذ أيام ومع شروط الواتساب الجديدة، غرد عميل وكالة الأمن القومى السابق، مؤسس شركة تيسلا وأغنى رجل في العالم حاليا، باستخدام التطبيق وأعاد نشر تغريدته المدير التنفيذي لتويتر ليقوم آلاف المستخدمين بتحميل التطبيق خلال الأيام الماضية كبديل لتطبيق الواتساب في الأيام الحالية.

يدعم تطبيق Signal ميزة التشفير ويتفضل على تطبيق الواتس أب بذلك، ويعمل على جميع أنظمة التشغيل الأكثر انتشارا فهو متاح لأنظمة Android وiOS وويندوز وmac وlinux، ويوفر المكالمات الصوتية والمرئية، مثله مثل تطبيق واتساب.