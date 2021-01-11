نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق سيجنال Signal تعرف على الرسائل ذاتية الاختفاء ومميزات تطبيق 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق سيجنال Signal هو عبارة عن تطبيق تم تصميمه للاتصال المشفر لعدة انظمه مختلفة ومنها انظمه التشغيل للاندرويد وانظمه التشغيل وأي أو إس . كما تم إصدار يتوافق مع سطح المكتب مثل جنو لينكس وويندوز وماك او إس ، يعتمد التطبيق على الإنترنت ليتم إرسال واستقبال الرسائل المختلفة بين الأفراد وتبادل الرسائل الجماعية أيضا ، كما يتيح تبادل الفيديوهات والصور والملفات والتسجيلات الصوتية ، ويتيح تطبيق سيجنال الحديث إجراء المكالمات بالفيديو والصوت.

يقوم تطبيق سيجنال Signal باستخدام أرقام الهواتف المحمولة كمعرفات ويجري التشفير أثناء المكالمات الجارية لتأمين الاتصالات بين المستخدمين حتى نهاية المكالمة.

كما يقدم تطبيق سيجنال بعض الآليات التي تساعد جميع مستخدمي تطبيق سيجنال Signal من التحقق من هوية الأشخاص الذين تراسلهم أي مراسليها وإمكانية التحقق من قناة الاتصال بشكل مستقل ونزيه.

تطبيق سيجنال Signal تعرف على الرسائل ذاتية الاختفاء ومميزات تطبيق 2021

يتيح تطبيق سيجنال Signal دردشة مشفرة وأمنة، ، إجراء المراسلات وإرسال الرسائل بشكل مخفي تماما فهو يعتبر تطبيق الخصوصية والأمان من بين العديد من تطبيقات المراسلة المختلفة لذلك يعتبر من أقوى تطبيقات المراسلة الحديثة والذي تم انتشاره وشهرته واستخدامه بشكل كبير جدا خلال أيام قليلة وقد تم تصدر تطبيق سيجنال قائمة أفضل التطبيقات الخاصة بالمراسلة.

ومن أكثر الأسباب التي ساعدت على تصدر تطبيق سيجنال Signal هو إعلان تطبيق وأتساب عن الشروط الجديدة للاستخدام في عام 2021 والتي تجبر وتفرض على كل مستخدمي تطبيق وأتساب الموافقة على تلك هذه الشروط والتي تشارك بيانات مستخدمي التطبيق مع موقع فيسبوك.

لذلك تسببت كل هذه الشروط إلى رفض معظم مستخدمي تطبيق أل وأتساب وتوجهوا إلى استخدام تطبيق سيجنال الجديد ، ولكن هناك أيضا العديد من الأسباب الأخري التي تجعلك تفضل وتتوجه لاستخدام تطبيق سيجنال Signal ، هكذا يتميز بالعديد من مميزات الخصوصية الكبيرة للمستخدم والأمان من خلال تشفير الرسائل المتبادلة ما بين طرف وآخر ، وكذلك يتميز تطبيق سيجنال للتراسل بميزة في قمة الروعة وهي أن الرسائل سريعة الاختفاء.

وكما يعبر الاسم عن معناه ، فإن رسائل سيجنال التي تختفي يتم إجراء ذلك من خلال تدميرها بطرق برمجية ذاتيًا بعد مرور فترة زمنية معينة داخل التطبيق نفسه ، ويتم التخلص من الرسائل المحذوفة بشكل نهائي من سلسلة الدردشة لكلا طرفي المحادثة مما يعد خيار رائع لأولئك الذين يفضلون استخدام تطبيقا لا يجمع بياناتهم ولا يتجسس عليهم.

وهنا سوف نستعرض إليك كيفية تفعيل ميزة اختفاء الرسائل وحمايتها داخل تطبيق سيجنال ، تبعا للطرق التي ذكرها موقع “lifehacker”.

كيفية تشغيل خاصية حذف و أخفاء الرسائل في تطبيق سيجنال signal

يعمل تطبيق سيجنال علي توفير ميزة مهمة جدا للمستخدم وتسمي هذه الميزة الرسائل ذاتية الاختفاء “Disappearing Messages ، وتعمل هذه الميزة على حذف الرسائل المتبادلة بين طرفي المراسلة بعد مدة زمنية محددة من رؤية الرسالة وقراءتها بشكل كامل ، ولكن لاستغلال هذه المياه الرائعة يجب على مستخدم تطبيق سيجنال تفعيل ذلك الخاصية أو الميزة ولكن للعلم يمكن استخدام هذه الخاصية في الدردشات الفردية فقط ولا يمكن تطبيقها وتفعيلها من الدردشات الجماعية ، وها نحن هنا في هذه المقالة نقدم لك.

خطوات تفعيل خاصية حذف و اختفاء الرسائل داخل تطبيق سيجنال Signal الخطوات التالية:

قم بفتح تطبيق سيجنال على هاتفك الجوال ، ثم قم باختيار المحادثة التي بينك وبين جهة الاتصال التي تريد تفعيل الخاصية بها. اضغط على النقاط الثلاثة الأفقية أعلى يمين المحادثة في تطبيق سيجنال . اتجه إلى خيار الرسائل ذاتية الاختفاء Disappearing Messages ثم قم بالضغط عليها. فيجب عليك تحديد مدة عرض الرسائل قبل أن يتم حذفها، حيث أن يتيح تطبيق سيجنال مدة زمنية معينة ومنها الحد الأدنى هي 5 ثوانٍ والحد الأقصى أسبوع واحد.

تفعيل خاصية اختفاء الرسائل من إعدادات المحادثة داخل تطبيق سيجنال Signal: