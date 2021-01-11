نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب الجديد WhatsApp وكثير من الأسئلة التي تشغل تفكير المستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث واتساب الجديد WhatsApp هو الخبر الذي تم الإعلان عنه في ساعات الصباح المبكرة اليوم الاثنين الموافق 11 من يناير 2021، مما أثار الكثير من الدهشة بعد الإعلان عن سياسة الخصوصية الجديدة للتطبيق والتي تنص علي عرض أرقام الهاتف وصورة الحساب الشخصي والنشاطات التي يقوم بها مستخدم تطبيق الواتس آب ومشاركتها جميعاً علي تطبيق فيس بوك، كما اعلن تطبيق واتس آب عن منع مستخدمي التطبيق من استخدام حساباتهم الشخصية بداية من يوم 8 من شهر نوفمبر2021 القادم في حالة رفض المستخدمين السياسة الجديدة التي سيتم تطبقها، وبعد الإعلان عن استخدام سياسة الخصوصية الجديدة بهذه الطريقة ، قد انتاب جميع المستخدمين في مختلف الدول حالة من الجدل و الانتقادات الكبير لان تنفيذ هذا سوف ينتهك خصوصية المستخدمين بشكل كبير.

تحديث واتساب الجديد WhatsApp

بعد الإعلان عن تنفيذ تلك السياسة فقد وجدت الشركة المالكة لتطبيق واتس آب أن الإقدام علي تلك الخطوة التي تنتهك خصوصية المستخدمين بعد مشاركة جميع بياناتهم علي تطبيق فيس بوك سوف تعمل علي ترك المستخدمين للتطبيق بعد التحديث واستخدام تطبيقات أخري والتوجه للبدائل الأخرى مثل سيجنال Signal وتليجرام Telegram وغيرها من التطبيقات،كما تم الإشارة إلي أن البدء في استخدام تلك السياسة سوف يبدأ يوم 8 فبراير 2021 ميلادية أي انه لم يتبقى غير شهراً واحداً أمام المستخدمين سواء للموافق أو الرفض علي الإرشادات المحدثة وإلا سوف يتم فقدان حسابهم الخاص علي الواتس آب.

تحديث واتساب الجديد WhatsApp وبعض الأسئلة المتعلقة بالتحديث

1- عدم الموافقة علي السياسة الجديدة تعني وقف الحساب نهائيا؟

في حالة عدم الموافقة من قبل المستخدمين لن يتم ايقاف التطبيق وسوف تظل معظم جهات الاتصال و جروب الدردشة نشطة مع التأكيد علي أن المحادثات الشخصية سوف تظل مشفرة لذلك لن يكون من الحكمة ترك التطبيق واستخدام تطبيق آخر.

2– يمكن لتطبيق واتساب قراءة الرسائل الخاصة ؟

الإجابة: انه بالفعل لن يتمكن التطبيق من معرفة الرسائل الخاصة مع التأكيد من رئيس الشركة إلي أن التشفير التام سوف يظل متوفراً بين الأفراد وان الرسائل لن تكون مرئية لأي شخص إلا المستخدم فقط.

3-هل يجب علي المستخدمين منح حق الوصول إلي موقعك؟

يمكن للمستخدم في حالة رغبته في الاستمرار في ميزة مشاركة الموقع أن يستمر بالاستخدام فيمكنك تحديد موقعك أو استخدام الخريطة 4– سيتم مشاركة الرسائل الخاصة بك وبياناتك على تطبيق فيس بوك؟

أكد المسؤول عن شركة تطبيق واتس آب انه لن يتم مشاركة بيانات موقعك علي تطبيق الفيس بوك لكن في حالة رغبتك في ذلك فيمكنك مشاركة الموقع الذي توجد به عن طريق استخدام مجموعة من رموز المنطقة التي توجد بها و عنوان ال IP .