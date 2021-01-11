نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق signal “سيجنال” للاندرويد والايفون يأتي بمميزات عديدة بعد النزوح الجماعي لمستخدمي واتساب إليه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق signal يعتبر حديث مواقع التقنية وخاصة بعد إعلان إيلون ماسك الرجل الأغنى في العالم والمدير التنفيذي لشركة تيسلا استخدامه تطبيق سيجنال بديلاً عن واتساب ويأتي هذا بالتزامن مع إعلان واتساب عن سياسة الخصوصية الجديدة والتي تلزم المستخدمين بالموافقة عليها، وانضم أيضاً الى تطبيق signal جاك دورسي المدير لتنفيذي لشركة تويتر، وتهافت مستخدمي تطبيق واتساب الى سرعة تحميل تطبيق signal للاندرويد والايفون في حالة نزوح جماعي من قبل المستخدمين، مما جعل signal في مقدمة التطبيقات الأكثر تحميلاً خلال تلك الفترة على جوجل بلاي وابل ستور، ونستعرض جانب من مميزات تطبيق signal بعد انتشاره ونصائح رواد التقنية ورجال الأعمال باستخدامه.

تطبيق signal

signal تطبيق تواصل اجتماعي يفعل كل ما يفعله الواتساب من اجراء الدردشة الفورية، واستخدام التطبيق برقم هاتف واحد، ومن خلال اتصال الإنترنت بالهاتف، يمكنك إرسال العديد من الرسائل النصية المشفرة، ومشاركة الرسائل المصورة ومقاطع الفيديو، مع اجراء مكالمات الصوت والفيديو بدقه عالية مع دعم خاصية التشفير.

مميزات تطبيق signal

هناك العديد من المميزات في استخدام تطبيق سيغنال والتي تجعله الأفضل بكثير عن الواتساب وإليكم جانب من هذه المميزات.

signal تطبيق يدعم التشفير ومفتوح المصدر : حيث يوفر التطبيق ميزة الأمان والخصوصية وتمتلكه احد المنظمات الغير ربحية والتي تهدف الى تطوير الاتصالات، وميزة التشفير تتيح الاستمتاع بالخصوصية حيث لايمكن لأي شخص أن يقرأ محادثاتك حتى الشركة نفسها.

تطبيق سيجنال يعمل على جميع الأجهزة : كما أن التطبيق يعمل على مختلف الأجهزة المختلفة والأنظمة مثل أندرويد وiOS وويندوز وmacOS وlinux مما يجعل التطبيق في متناول جميع المستخدمين.

تطبيق signal لا يجمع بيانات المستخدمين : الأساس الذي يعمل عليه تطبيق سيغنال هو حماية الخصوصية وهذا ما جعل التطبيق مميزاً عن واتساب، حيث لا يجمع تطبيق سيغنال بيانات المستخدم سوى رقم هاتفه فقط، بينما واتساب يجمع رقم الهاتف والصورة الشخصية، والعديد من المعلومات الأخرى.

تطبيق signal يعمل على حفظ نسخة احتياطية في ملف الهاتف : ضمن المميزات المهمة لتطبيق سيجنال هو حماية النسخة الاحتياطية من الصور والملفات في ملفات الهاتف، بخلاف واتساب الذي يعمل على حفظ نسخة احتياطية في جوجل درايف.

لا يتم إضافاتك في مجموعات دون إذنك : من مميزات signal انه لا يتم إضافتك في جروبات signal دون اذن مسبق منك، فلا بد من الموافقة على ذلك.

تحميل تطبيق signal

اصبح سيجنال متاح لجميع الهواتف الآن، وقد أعلنت شركة signal عن زيادة تحميل التطبيق بشكل غير مسبوق، حتى أن رمز التحقق من الهاتف قد يتأخر كثيراً نتيجة إقبال العديد من المستخدمين على تنزيل signal وبالتالي فإن الشركة عملت على حل هذه المشكلة سريعاً، وفي حالة الرغبة في تحميل تطبيق signal للاندرويد يرجى التوجه الى متجر جوجل بلاي، وفي حالة الرغبة في تنزيل تطبيق signal للآيفون يرجى التوجه الى متجر ابل ستور حيث يتوفر التطبيق مع سهولة التحميل بصورة اكثر وضوحاً.