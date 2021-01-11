نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شرح تنصيب تطبيق سيجنال signal بديل واتساب بعد التحديث الأخير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق سيجنال Signal بديل واتساب ، هكذا أصبح هدف الكثيرين في الوقت الحالي، بعد أن تسبب إعلان واتساب الأخير حول تحديث شروط الخصوصية الجديدة، في إثارة حالة من الجدل وذلك لأن تلك الشروط تنتهك خصوصية المستخدمين وتجبرهم علي الموافقة وإلا سيكون البديل حذف حساب المستخدم، والغرض من ذلك وضع كل معلومات المستخدم في يد الشركة المالكة للواتس اب وهي فيسبوك ليستخدم تلك المعلومات لاغراض إعلانية وبيعها لشركات أخرى.

ما هو تطبيق سيجنال signal بدل واتساب بعد التحديث الأخير

يعتبر هذا التطبيق هو الأفضل للحفاظ علي خصوصية المستخدمين بعد خطوة واتس اب الأخيرة، والتي أثارت حفيظة الكثيرين من المستخدمين حول العالم، وجعل الكثير من المشاهير يدعون بشكل مباشر متابعينهم بالتوجه إلى تطبيق أخر غير whatapp، وجاء سيجنال ليكون البديل المناسب لهم، وسنكشف ماهو هذا التطبيق وتاريخه وكذلك ماهو السبب في تفضيله عن تطبيقات المحادثات الأخرى، فهذا التطبيق يمكنه فعل كل شيئ يفعله الواتساب، ويتم تفعيله برقم الهاتف وإرسال الرسائل النصية والصوتية أو الصور أو مقاطع الفيديو بشكل مشفر للأفراد والمجموعات الأخرى.

خطوات تنزيل تطبيق سيجنال Signal

يتميز تطبيق سيجنال signal بأنه الأكثر أمانًا مقارنة بالتطبيقات الأخرى ومنها تطبيق واتساب، ومملوك لمنظمة غير ربحية هدفها أن تكون كل الاتصالات بين الجميع في المتناول وليست حكرا علي أحد، ولا يتم استخدامها في أغراض ربحية وتلك المنظمة هي onen whisper systems.

ويمكن تحميل تطبيق سيجنال من خلال متجر الهاتف الخاص بالأندرويد (جوجل بلاي) ويتم البحث عن اسم التطبيق signal app ثم الضغط علي التنزيل أو install، ونفس الأمر بالنسبة لهواتف الأيفون عبر متجر أبل، ثم اتباع خطوات التنزيل المعتادة والموافقة علي دخول التطبيق لجهات الاتصال، والمميز في التطبيق أنه لا يطلب جمع بيانات المستخدمين، ولن تدخل أي مجموعة من مجموعات التطبيق بدون موافقتك الشخصية أولا وهو ما يؤكد الحفاظ علي معلوماتك الشخصية لأقصى حد، بالإضافة أن التطبيق أثناء التنصيب سيرسل لك كود من 4 أرقام تم إرساله في رسالة نصية لهاتفك، ويطلب منك وضع هذا الكود في التطبيق للتاكد من شخصيتك، وبمجرد إضافته يتم التفعيل.