نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل فورت نايت 2021 download fortnite على الأندرويد والأيفون والبلاي ستيشن في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الحصول على لعبة فورت نايت لهواتف الآيفون، طريقة الحصول على لعبة فورت نايت لهواتف الآيفون تتميز بأنها طريقة سهلة ولا تحتاج لأي تكاليف مادية، تُعتبر هواتف الأيفون أحد تلك الأجهزة الإلكترونية التي تتميز بوجود توافق كبير بينها وبين جميع الإصدارات المتعددة للعبة فورت نايت، لذلك تُعد من أنسب الأجهزة لتنزيل لعبة فورت نايت خلالها، ونقوم هنا بتقديم أسهل الطرق وأضمنها لتحميل اللعبة.

طريقة تحميل فورت نايت

المستويات داخل لعبة فورت نايت، عبارة عن عدد من المستويات السهلة، وهي كالتالي:

مستوى البداية: هو المستوى الذي يبدأ فيه اللاعبين بالنزول لأرض المعركة، حيث يتم إنزال مجموعة اللاعبين والبالغ عددهم المائة لاعب من الطائرة المروحية، حيث يجب على كل لاعب البَدأ في اختيار نوعية الأسلحة الخاصة به، والعمل على تشكيل فرق صغيرة أو الاستمرار في اللعبة بشكل منفرد. مستوى المواجهة: هو المستوى الذي يبدأ فيه اللاعبين بالدخول لأرض المعركة والسير تبعًا للخريطة للوصول لأماكن الأسلحة ومواجهة باقي اللاعبين. مستوى البقاء للأفضل: هو المستوى الذي يعمل كل لاعب فيه جاهدًا للبقاء داخل أرض المعركة والانتشار على جميع الخصوم. مستوى النهاية: هو المستوى الأخير في اللعبة والذي يتمكن فيه لاعب واحد فقط من الوصول لخط النهاية بعد الانتصار على جميع اللاعبين وتخطي جميع مستويات اللعبة بنجاح.

تحميل لعبة فورت نايت لهواتف الآيفون

يتم تحميل لعبة فورت نايت لهواتف الأيفون بمجرد الدخول لمتجر التطبيقات والالعاب، والقيام بتحميل اللعبة