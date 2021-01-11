نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن جواهر فري فاير مجانا 2021 بطريقة شرعية والحصول على آلاف الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة في السنوات الأخيرة أصبحت الألعاب الجماعية منتشرة على نطاق واسع في جميع دول العالم واندثرت الألعاب الفردية التقليدية ومن أشهر الألعاب الجماعية التي تستحوذ على عقول الشباب والأطفال وجميع الفئات العمرية لعبة فرى فاير (Garena Free Fire) تم إنشاء اللعبة في عام 2017 وجاء انتشار وازدهار القناة تدريجياً وليس دفعة واحدة حتى عام 2019 فقد تم تداول اللعبة بسرعة البرق في جميع الدول على مستوى العالم حتى أنها كانت الأكثر تحميلاً في مجال الألعاب الجماعية لهذا العام وقد حققت لعبة فرى فاير أرباح لم تحققها أيّ لعبة من قبل حيث تصل أرباح اللعبة حوالي أكثر من مليار دولار على مستوى العالم، كما أنها أخذت مركز أول كأكثر الألعاب تحميلاً على أجهزة الأندرويد.

طريقة شحن جواهر في فرى فاير بطريقة مجانية

لعبة فرى فاير عبارة عن لعبة مكونة من أفراد كثيرة يهبط اللاعبين إلى أرض المعركة ويكون عددهم من خمسين لاعب حتى أكثر وكلهم في مجمع واحد وكل منهم يحاول البحث عن الأسلحة والمعدات التي تساعده في قتل أعدائه ومواصلة اللعب والبقاء حياً ويتم الدخول من مكان لآخر حتى آخر جزيرة والفائز هو الشخص الأقوى والذي لم يتأثر ويبقى حياً، ونستقبل الإستفسارات من اللاعبين بشأن كيفية الحصول على الجواهر والهدايا التي تجعل اللعب ممتعاً وسهلاً ولكن بطريقة شرعية وبعيداً عن طرق الهكر والاختلاس لذلك نعرض لكم خطوات الحصول على الجواهر من خلال هذا المقال.

خطوات شحن جواهر في فرى فاير بطريقة مجانية

الدخول على متجر بلاي لجهاز الأندرويد الخاص بك. القيام بتحويل الحساب الخاص بك على المتجر إلي الأمريكي حتى يسهل تجميع النقاط ويمكنك معرفة كيفية التحويل من الحساب العادي إلي الأمريكي من خلال السطور التالية فلا يمكنك الحصول على النقاط دون تحويل الحساب. نقوم بمعرفة عدد النقاط فهناك بعض النقاط التي تساعد على منح النقاط بعد التحميل، إذا كنت تريد تحويل تلك النقاط عليك معرفة الرصيد الخاص بك على بطاقة المتجر أولاً. نبدأ بالاستطلاع على قائمة جواهر فرى فاير. سيتم الحصول على الجواهر بمجرد إختيار الجواهر المرغوبة ولكن يجب التأكيد من وجود رصيد كافي على المتجر الخاص بك لجوجل بلاي.

طريقة تحويل المتجر العادي الى امريكي: