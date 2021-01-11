نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديثات جديدة في سياسات الواتساب فبراير 2021 .. إلى أين؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تبحث عن ما هي السياسات المُستجدة التي سيتبعها تطبيق الواتساب؟ هل لديك الكثير من المخاوف بشأن التحديث الجديد؟ هل تعتقد أن ذلك يقتحم خصوصياتك على الواتساب وأنك تعرف جيداً أن الرسائل التي تتبادلها مع الأصدقاء مشفرة؟ كل التساؤلات التي تدور في ذهنك بعد سماع تحديثات واتساب سوف تجدها خلال مقالنا هذا.

سياسة خصوصية الواتساب

أعلن موقع غادجيتس ناو المتخصص بالأخبار التقنية بالعالم أن الرسائل وجميع المحادثات على تطبيق الواتساب بينك وبين أقاربك وأصدقائك ستظل آمنة ولا يُمكن لأحد ان يتعرف على ما يدور داخلها، وان الرسالة التي تظهر لكافة مستخدمي التطبيق في جميع أنحاء العالم ينبغي على كل من يرغب في مواصلة استخدامه أن يتبعها بدقة.

والجدير بالذكر أن الواتساب يُعتبر من أقوى التطبيقات التي تحتفظ بكافة خصوصياتك وتوفير كل وسائل الأمان لك منذ إطلاقه حتى الآن، وينبغي علينا أن نؤكد أن التحديث الجديد له لا يؤثر على تلك الخدمة التي لا تتوافر في غيره من التطبيقات أو بشكل أخر لا تتوافر بنفس الأمان الذي يوفره الواتساب.

ولكن يجب أن ننوه إلى أن ظهور هذه الرسالة لمستخدمي التطبيق تسببت في نشر الذعر والخوف والقلق اعتقاداً منهم أنه سيُصبح غير آمن بالنسبة لهم وسوف يفقد أمانه وخصوصيته ولكن هذا اعتقاد خاطئ وينبغي عليك متابعة قراءة مقالنا هذا لأننا سوف نسرد لك كل ما يخص التحديث الجديد.

الحقيقة المجهولة عن تحديثات الواتساب الجديدة

أن التحديث الجديد والذي تم الإعلان فيه عن إفصاح بيانات المستخدمين لفيسبوك لا يعني الجهر بكافة محادثاتك عبر التطبيق والتي هي في الأساس مشفرة ولكن ما هو إلا تغيير لبعض الأمور وربطها بتطبيق الفيس بوك كمعومات حسابك ورقم هاتفك ومعلومات جهات إتصالك وصورتك الشخصية، وأن الرسالة التي تظهر لك يُمكنك تجاهلها ولكن لمدة مُعينة إذا قمت بتجاهلها لا يُمكنك الاستمرار في استخدام تطبيق الواتساب وحين ذاك ينبغي عليك الموافقة عليها واتباع كافة الشروط والسياسات بدقة لكي تتمكن من مواصلة استخدامه.

ما هي المعلومات التي سيشاركها تطبيق واتساب مع فيسبوك؟

التحديث الذي سوف يقوم تطبيق الواتساب باتباعه خلال أيام لا داعي للقلق لأنه يتضمن مشاركة رقم هاتفك وبياناته وعنوان الخادم مع تطبيق فيس بوك.

بالإضافة إلى معلومات الخدمة، وكيفية التفاعل مع الأشخاص الآخرين وتسجيل الحساب، إلى جانب بعض التعديلات في السياسة.

لذا فلا داعي للقلق والخوف والتحديث الجديد ما هو إلا مشاركة لبعض معلوماتك مع تطبيق الفيس بوك ولا تتضمن خصوصية المحادثات بينك وبين أصدقائك.